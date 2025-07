La vicepresidenta de Argentina rompe con Milei y estalla: "Compórtate como un adulto"

Crisis en el Ejecutivo de Javier Milei. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien conformó un sólido binomio electoral en los pasados comicios, ha roto por completo las relaciones con el mandatario después de haber sido acusada de "traición" por habilitar en el Senado varias propuestas, después aprobadas, que evitaron recortes sangrantes para la población.

La ruptura, que en todo caso ya venía de largo, se materializó el pasado jueves 10 de julio, cuando Victoria Villarruel habilitó como presidenta del Senado una subida de las pensiones y destinar más fondos públicos para las provincias. La iniciativa que votó la oposición y salió adelante con el apoyo de la mayoría de la cámara, incluyendo los socios conservadores de Milei, fue criticada por el presidente, que lamentó que Villarruel no hiciera lo posible por su bloqueo.

Sin embargo, la presidenta del Senado recordó que los senadores son soberanos y tienen derecho a convocar una sesión cuando logra los apoyos necesarios. En ese momento, Javier Milei la acusó abiertamente de "traidora", entre otros improperios, que derivaron en una larga lista de ataques contra su propia vicepresidenta.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, mantiene muy mala relación con el presidente Javier Milei CC

En el trasfondo de las disputas se encuentra la piedra angular de la política de Javier Milei, que llama a priorizar el superávit fiscal y los recortes de impuestos, desguazando de este modo todo el sistema público de protección social. Sin embargo y siguiendo a la oposición, su vicepresidenta Victoria Villarruel le ha llamado a "ahorrar en viajes y en la SIDE", todos los fondos que ahora Milei destina a la inteligencia del Estado, para el superávit fiscal que defiende.

"Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo", escribió en redes sociales a un usuario que la achacaba romper el equilibrio fiscal.

Además, Villarruel ha tildado al presidente argentino de infantil y maleducado y le ha acusado de desconocer la situación real de los argentinos y sus problemáticas porque vive recluido en "un palacio", en referencia a la residencia presidencial, que lo mantiene aislado del mundo.

Los viajes de Javier Milei son uno de los puntos críticos en la figura del presidente argentino, una cuestión que tradicionalmente han criticado los partidos de la oposición. En solo 18 meses de mandato, Milei realizó 24 giras por el exterior, con un coste de 2,5 millones de dólares, según reconocía la Administración argentina.

Ruptura presidencial: el divorcio del binomio Milei-Villarruel que aupó al presidente a la Casa Rosada

Milei y Villarruel formaron un sólido binomio presidencial que llevó a su partido, La Libertad Avanza, al poder. Pero lo que parecía una relación estrecha, terminó por saltar completamente por los aires en diciembre de 2023. Villarruel, hija de militares, negacionista de la dictadura de Videla, antiabortista y contraria al matrimonio igualitario, aspiraba al ministerio de Defensa o Seguridad. Pero Milei la excluyó de estas carteras, algo que ella nunca perdonó.

Después del resultado electoral, la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó refugiada como presidenta del Senado y excluida en la práctica de todos los círculos importantes de poder y toma de decisiones. Desde entonces, la tensión ha aumentado y la relación es especialmente mala con Karina Milei, hermana del presidente y secretaria del Gobierno.

El Ejecutivo de Javier Milei sospecha que las intenciones reales de Villarruel son asentarse en las instituciones y armar una posible candidatura independiente, que podría hacer sombra y arañar en la práctica las aspiraciones de Javier Milei para la reelección.

Ambos no ocultan su mala relación y, durante una ceremonia oficial en la catedral de Buenos Aires en mayo, Milei no tuvo reparo en ignorar abiertamente a su propia vicepresidenta e incluso le negó el saludo en todo momento. Después, escribió en redes sociales que "Roma no paga a traidores".

"¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca", ha respondido ahora Villarruel sobre aquel incidente, con un mensaje en redes sociales. "Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla", sentenciaba.

Además, la vicepresidenta argentina ha negado las acusaciones de haber formado parte de la "casta política", por lo que ha lanzado una reflexión sobre el presidente argentino: "¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo lo pasa la sociedad?".