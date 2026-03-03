La abuela de Daniel Sancho rompe su silencio: brutal mensaje del crimen de Edwin Arrieta

Daniel Sancho permanece encarcelado en la prisión de Surat Thani en Tailandia, cumpliendo una pena de cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico cirujano Edwin Arrieta.

El hijo del actor Rodolfo Sancho confía en el recurso de apelación que presentó el 26 de marzo de 2025 contra la cadena perpetua. Su defensa mantiene que la muerte fue resultado de una pelea y no un asesinato premeditado.

Daniel Sancho permanece en Tailandia cumpliendo una cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta RRSS

El tribunal tailandés debe revisar todo el caso y emitir una próxima resolución, algo que podría extenderse en el tiempo. Es la única vía que tiene en estos momentos para salir de la cárcel o, al menos, intentar lograr la extradición a España, al igual que obtener el perdón real, aunque son circunstancias poco probables en estos momentos.

La abuela de Daniel Sancho se pronuncia: su revelador mensaje

A pesar del paso del tiempo, la brutalidad del crimen y el ámbito mediático en el que se maneja la familia del detenido han mantenido el caso en constante actualidad. Recientemente se sentó en el plato de '¡De Viernes!' su madre, Silvia Bronchalo, y ahora rompe su silencio su abuela, Noela Aguirre, madre de Rodolfo Sancho, que ha salido en defensa de su nieto en el programa 'Fiesta' de Telecinco.

En conversación con un reportero del programa, Noela Aguirre ha insistido en todo momento en la inocencia de Daniel Sancho y ha comentado algunos detalles sobre la entrevista que se realizó a Silvia Bronchalo: "Hablo con Daniel mucho menos de lo que quisiera.. Que ella haga lo que quiera, qué te digo... La esperanza es lo último que se pierde", expresaba.

Aguirre se ha pronunciado sobre los comentarios que lanzó Bronchalo en su entrevista, en los que afirmaba desconfiar de la defensa contratada por el padre: "Allá ella, qué quieres que te diga... No quiero hablar, no sé por qué dice eso". También ha dicho desconocer la reacción de Rodolfo Sancho: "No sé si se lo ha tomado bien o mal, no he hablado con Rodolfo".

La abuela de Daniel Sancho no ha podido parar de defender la inocencia de su nieto, en la que confía: "Mi nieto adorado, divino... Es el mejor nieto del mundo, que me ha dado el cielo. Es el más lindo, el más bueno y el más cariñoso". El reportero le insistía en las acusaciones e incluso mencionaba a Edwin Arrieta, ante lo que lanzaba unas declaraciones llamativas: "¿Quién es ese? No, no me lo planteo... Para nada y solo creo en mi nieto".

Noela Aguirre ha insistido en todo momento en que "la esperanza es lo último que se pierde" y ahora se ha mostrado confiada en lograr un resultado satisfactorio para Daniel Sancho en el recurso de apelación.