Sale a la luz un brutal vídeo en el Instagram de Daniel Sancho: publicado en plena cárcel

El perfil de redes sociales de Daniel Sancho ofrece una sorprendente publicación en plena prisión por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

Daniel Sancho, condenado por el asesinato de Edwin Arrieta Foto: Captura
Adrián Parrondo

29 Octubre 2025 16:26 (hace 11 horas)

Daniel Sancho permanece encarcelado en la prisión tailandesa de Surat Thani, donde fue trasladado tras pasar por Koh Samui, condenado a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta.

El hijo de Rodolfo Sancho aspira a que los recursos presentados le permitan, al menos, cambiar su condena por algunos beneficios. Sin embargo, tiene muy complicado lograr este objetivo ante la contundente sentencia emitida en los tribunales de Tailandia.

Desde entonces, su presencia ha sido mínima y tan solo se han conocido algunos detalles por su entorno. Entre otros detalles, su aspecto después de haber permanecido más de dos años encarcelado desde el crimen, que se ha descrito como "desmejorado".

La sorprendente publicación en el Instagram de Daniel Sancho: qué implica

A pesar de que esté aparentemente incomunicado dentro del penal, el último movimiento en sus redes sociales ha estremecido a todos. El perfil de Instagram de Daniel Sancho había sido bloqueado para curiosos, pero ahora permanece nuevamente abierto y con un extraño vídeo que nadie había visto antes.

Se desconoce quién habría publicado el vídeo en su perfil de Instagram, ya que supuestamente no puede tener acceso a su teléfono móvil o sus redes sociales desde la cárcel en la que está cumpliendo cadena perpetua.

Por este motivo, se desconoce por ahora si Daniel Sancho pidió explícitamente lanzar esta publicación, si ha logrado acceso dentro de la cárcel a un teléfono para realizar este movimiento o si se trata de alguien que no tenía permiso previo.

El vídeo no tiene ninguna descripción y muestra a varias niñas interpretando una canción en tailandés. Muchos usuarios se han mostrado impactados, a la vez que han surgido todo tipo de teorías sobre su significado.

Este vídeo ha aparecido en su cuenta de Instagram mientras Daniel Sancho permanece en prisión. El condenado por el asesinato de Edwin Arrieta fue detenido en agosto de 2023 y ahora está a la espera de la resolución del recurso con el que quiere evitar la cárcel.

