Sale a la luz la polémica vida de Daniel Sancho en prisión: "Duerme con presos"

El descuartizador del médico Edwin Arrieta permanece en la cárcel tailandesa de Surat Thani cumpliendo cadena perpetua.

Daniel Sancho, en una fotografía en sus redes sociales Foto: Instagram
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Agosto 2025 17:36 (hace 2 horas)

Daniel Sancho está encarcelado en la prisión de Surat Thani (Tailandia) cumpliendo una pena de cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del médico cirujano Edwin Arrieta, después de que los tribunales le conmutasen la pena de muerte.

En todo caso, el hijo del actor Rodolfo Sancho confía en que todos los recursos que ha interpuesto le sirvan para abandonar el penal tailandés o, al menos, para lograr una extradición a España.

Han pasado ya dos años desde que Daniel Sancho cometió el crimen y permanece en prisión y, ahora, está escribiendo un libro en el que aspira a ofrecer su versión al completo sobre todo lo que ocurrió durante la noche del crimen.

La vida de Daniel Sancho en prisión: salen a la luz nuevos detalles

En este contexto, al madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, ha ofrecido nuevos detalles sobre cómo está siendo la estancia de su hijo en la cárcel de Tailandia y cómo reside en este penal.

En una conversación telefónica con el programa de Telecinco 'Tardear', Silvia Bronchalo ha querido desmentir algunos de los rumores que han circulado durante las últimas semanas y ha asegurado que está afrontando esta situación con altibajos emocionales, como cualquier recluso en su situación.

"Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona", ha afirmado Bronchalo, que ha señalado que su hijo "no tiene ningún conflicto con nadie" y ha negado las versiones que aseguran que está recibiendo privilegios dentro de la prisión.

"Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él", ha lanzado Bronchalo, asegurando que solo permanecería aislado en una celda individual en caso de mal comportamiento, algo que no ha ocurrido.

La madre de Daniel Sancho ha resumido la rutina habitual de su hijo: "Hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muaythai".

De este modo quiere negar todos los comentarios que han circulando apelando a un presunto trato de favor en las cárceles de Tailandia. Además, ha defendido que su hijo intenta mantener ocupaciones y actividad dentro de la cárcel.

Silvia Bronchalo también se ha pronunciado sobre la situación judicial de su hijo Daniel Sancho y ha confirmado que el recurso legal sigue pendiente de resolución y que, por el momento, la Corte de Tailandia no ha ofrecido respuesta.

"Está esperando que se resuelva el recurso que se ha interpuesto y, bueno, eso ya es el equipo legal el que lleva este tema... De momento no ha habido contestación por parte de la Corte", ha afirmado la madre de Daniel Sancho, que asegura que le han transmitido que hay grandes posibilidades de repetir el juicio.

En cuanto a la posibilidad de pagar la indemnización a la familia de la víctima cuando se emita una sentencia firme, Silvia se ha mostrado contundente: "Yo, por mi parte, entiendo que sí, pero, repito, que yo no estoy en contacto con el equipo jurídico, pero yo, por mi parte, sí lo abonaría".

