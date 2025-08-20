Sale a la luz la verdadera personalidad de Daniel Sancho: el veredicto de un criminólogo

Daniel Sancho continúa encarcelado en la prisión de Surat Thani (Tailandia), donde fue trasladado desde el penal de Koh Samui. Se encuentra en un lugar especialmente hacinado que alberga a los presos más peligrosos del país, al cumplir una pena de cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta.

El hijo de Rodolfo Sancho aspira a que los recursos que ha presentado puedan reducir su pena, liberarle de inmediato o, al menos, una extradición a España. Se cumplen dos años de su estancia en la cárcel y han salido a la luz algunos presuntos privilegios como una celda individual o beneficios alimentarios que su familia niega por completo.

Mientras tanto, la estancia de Daniel Sancho tiene entre sus grandes distracciones la escritura de un libro. En él, el hijo del actor intentará plasmar su versión sobre todo lo que ocurrió en el asesinato de Edwin Arrieta, puesto que considera que se han atribuido determinadas cuestiones por prejuicios.

La personalidad de Daniel Sancho: la opinión de un criminólogo

En este contexto, una de las grandes incógnitas de Daniel Sancho versa sobre su verdadera personalidad. Por este motivo, el criminólogo y detective privado David Rodrigo ha analizado al detalle el caso de Daniel Sancho en una entrevista con el periodista David Jiménez en su pódcast El Director.

El experto considera que Daniel Sancho tuvo un "exceso de confianza" que terminó en todo lo ocurrido. "Él se creyó que la policía tailandesa eran unos cualquiera", ha expresado sobre un caso en el que fue inculpado por la intensa labor de los investigadores, puesto que había limpiado por completo la habitación.

Daniel Sancho cumple cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta RRSS

En cuanto a la personalidad de Daniel Sancho, David Rodrigo reconoce que tiene una "opinión muy particular" dados los acontecimientos conocidos hasta ahora: "Se le ha tildado desde el minuto uno de psicópata y yo creo que puede tener rasgos, y lo que no puede ser es que por el hecho aislado de descuartizar a su víctima ya tengas que ser un psicópata".

"La mayoría de estas acciones se destina a evitar ser detenidos, porque es mucho más fácil deshacerte de un cadáver troceándolo que no sacándolo de la zona que estaban", añade sorbe su percepción. En todo caso, indica que cualquier diagnóstico de psicopatía debería realizarse mediante un estudio PCL-R de Robert Hare para analizar su mente.

"El crimen perfecto no existe porque en cualquier escena del crimen siempre vas a dejar algún indicio que te permita establecer esa línea de investigación hacia el autor. Siempre dejamos rastro, por mínimo que sea", ha zanjado sobre el crimen.