Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani

Daniel Sancho ya lleva dos años en prisión desde que asesinó y descuartizó al médico cirujano Edwin Arrieta en Tailandia. El tribunal que le condenó conmutó su pena capital por cadena perpetua, aunque el hijo de Rodolfo Sancho confía en que los recursos que ha interpuesto le permitan salir de la cárcel en poco tiempo o, al menos, una extradición a España.

El chef español permanece recluido en al cárcel de Surat Thani, destinada a los presos más peligrosos del país y a la que fue trasladado desde Koh Samui tras conocer la sentencia. El lugar en el que está ahora tiene una de las peores condiciones del país, con hacinamiento de 5.400 presos y superando en más del 40% el límite de ocupación.

En este lugar, Daniel Sancho está esperando a conocer los resultados de sus recursos, que llevará al Tribunal de Apelaciones de Tailandia a revisar su condena tras analizar las 480 páginas de apelación de la defensa. Se argumenta que no hubo premeditación, que el asesinato se produjo en plena pelea y que, por tanto, el hijo de Rodolfo Sancho actuó en defensa propia.

Los privilegios de Daniel Sancho: denuncian su situación en la cárcel

En este contexto, el abogado Marcos García-Montes aseguraba que su defendido podía haber con su entorno en España "sin censura", que disfrutaba de una celda para él solo, a pesar del hacinamiento del penal y que estaba aprovechando para descansar y escribir sus memorias en el encierro forzado.

Daniel Sancho está internado en la prisión de Surat Thani RRSS

"Los lunes y los jueves habla conmigo, los miércoles con su padre y los martes con un amigo psicólogo", ha explicado García-Montes, que ha certificado que el hijo de Rodolfo Sancho incluso tiene asesoramiento psicológico a pesar de las malas condiciones a las que se enfrentan los demás presos.

"Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura. Se ve detrás de él a los funcionarios a su aire, están tan tranquilos mientras hacemos la llamada, no intervienen ni están pendientes de lo que hablamos", ha explicado sobre su estancia en prisión y las comunicaciones que mantienen.

Crisis en el entorno de Daniel Sancho

En todo caso, las afirmaciones públicas que ha lanzado Marcos García-Montes han provocado una grieta con Daniel Sancho. El periodista Alejandro Rodríguez ha explicado en 'Tardear' de Telecinco el malestar que le han generado y, en pleno directo, ambos desmintieron las afirmaciones en un comunicado en el que negaban cualquier tipo de crisis de confianza con el equipo jurídico.

"Rodolfo Sancho y el abogado Marcos García-Montes manifiestan que han contactado por videoconferencia esta mañana con Daniel en la prisión de Tailandia y les ha confirmado que no son ciertas las manifestaciones que han publicado sobre controversias y polémica con su abogado, así como que no ha mantenido ninguna entrevista con periodista alguno o con otra persona", señalaba la defensa de Daniel Sancho.

En su caso, la abogada de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, ha expresado: "Si se entiende como privilegio que coma una comida mejor de la que se da en prisión es porque su padre se encarga de pagar todos los meses para que eso suceda. Lo haría cualquier padre en esas circunstancias". Sin embargo, ha descartado que Sancho duerma solo, sino que lo hace con una docena de personas en la misma celda.

Por su parte, el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha puesto en duda en declaraciones al diario El Español que Daniel Sancho pueda disfrutar de algún privilegio en la cárcel y han defendido la solvencia de su sistema penitenciario.

En la misma línea se ha pronunciado la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, que ha afirmado que, por el contrario, su hijo duerme en una celda con más presos porque nadie tiene una celda en exclusiva. "Hace la vida que hacen todos los presos. Se levantan, rezan, los cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muaythai", ha indicado.