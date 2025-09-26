Ya es oficial: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao con una enorme fiesta

Ya es oficial la fecha de reapertura del mítico centro comercial de Fnac en la plaza de Callao de Madrid. El complejo, inaugurado en 1993, cerró temporalmente sus puertas en enero de 2025 con el objetivo de enfrentarse a una drástica reforma.

Hasta ahora, la tienda de Fnac de Callao, con cinco plantas, operaba mediante un modelo comercial desfasado. El establecimiento estaba demasiado centrado en la venta de sus productos en pleno auge del comercio electrónico y no aprovechaba la excelente ubicación de la que disponía.

Se trata de un edificio en altura con unas vistas con poca competencia hacia el centro de la capital, similar al centro comercial El Corte Inglés Callao (que aprovecha su terraza para incluir opciones de hostelería y experiencias de compra). Ambos son similares porque en el pasado formaban parte del mismo complejo, como un centro comercial Galerías Preciados.

Confirmado: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao

Después de varios meses de obras, Fnac Callao ya cuenta con una fecha oficial para su reapertura. Será el próximo 30 de octubre de 2025. Durante esa jornada se espera un importante evento que servirá como pistoletazo de salida para el nuevo modelo de tienda.

Fnac ha renovado por completo su tienda de Callao en pleno giro de modelo de negocio CC

Este evento ha sido bautizado como FNAC Live 2025 y cuenta con destacadas actuaciones de artistas y bandas como Karavana, Pol 3.14, Vicente Calderón y ERRE. De este modo, habrá que apuntar la fecha del 30 de octubre de 2025 en el calendario, un día esperado por todos los madrileños que incluirá una importante fiesta en pleno centro de la capital.

El proyecto de reforma se ha desarrollado en el interior del edificio, que fue proyectado en la década de 1940. La obra amplía la zona comercial hasta el 70%, incluyendo espacios para marcas independientes y un espacio gastronómico con terraza, que permitirá disfrutar de una vista inigualable de la capital.

Los trabajos han reducido sensiblemente el resto de usos del edificio, que anteriormente solo se empleaba al 40% para el 'retail'. Hasta ahora, los otros espacios se habían dedicado a almacenes, vías de evacuación y zonas técnicas. Ahora se prevén nuevas zonas de cómic, literatura, juegos de mesa, discos o libros.