Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Ya es oficial: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao con una enorme fiesta

El centro comercial de Fnac en la plaza de Callao de Madrid ha sido sometido a una intensa reforma para adaptarse al nuevo 'retail'.

Ya es oficial: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao con una enorme fiesta
Tienda Fnac Callao Madrid Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Septiembre 2025 17:10 (hace 47 minutos)

Ya es oficial la fecha de reapertura del mítico centro comercial de Fnac en la plaza de Callao de Madrid. El complejo, inaugurado en 1993, cerró temporalmente sus puertas en enero de 2025 con el objetivo de enfrentarse a una drástica reforma.

Vídeos Los Replicantes

Hasta ahora, la tienda de Fnac de Callao, con cinco plantas, operaba mediante un modelo comercial desfasado. El establecimiento estaba demasiado centrado en la venta de sus productos en pleno auge del comercio electrónico y no aprovechaba la excelente ubicación de la que disponía.

Se trata de un edificio en altura con unas vistas con poca competencia hacia el centro de la capital, similar al centro comercial El Corte Inglés Callao (que aprovecha su terraza para incluir opciones de hostelería y experiencias de compra). Ambos son similares porque en el pasado formaban parte del mismo complejo, como un centro comercial Galerías Preciados.

Confirmado: esta es la fecha de reapertura de la Fnac de Callao

Después de varios meses de obras, Fnac Callao ya cuenta con una fecha oficial para su reapertura. Será el próximo 30 de octubre de 2025. Durante esa jornada se espera un importante evento que servirá como pistoletazo de salida para el nuevo modelo de tienda.

Fnac ha renovado por completo su tienda de Callao en pleno giro de modelo de negocio
Fnac ha renovado por completo su tienda de Callao en pleno giro de modelo de negocio CC

Este evento ha sido bautizado como FNAC Live 2025 y cuenta con destacadas actuaciones de artistas y bandas como Karavana, Pol 3.14, Vicente Calderón y ERRE. De este modo, habrá que apuntar la fecha del 30 de octubre de 2025 en el calendario, un día esperado por todos los madrileños que incluirá una importante fiesta en pleno centro de la capital.

El proyecto de reforma se ha desarrollado en el interior del edificio, que fue proyectado en la década de 1940. La obra amplía la zona comercial hasta el 70%, incluyendo espacios para marcas independientes y un espacio gastronómico con terraza, que permitirá disfrutar de una vista inigualable de la capital.

Los trabajos han reducido sensiblemente el resto de usos del edificio, que anteriormente solo se empleaba al 40% para el 'retail'. Hasta ahora, los otros espacios se habían dedicado a almacenes, vías de evacuación y zonas técnicas. Ahora se prevén nuevas zonas de cómic, literatura, juegos de mesa, discos o libros.

Lo más compartido

  1. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  2. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  3. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  4. Ingresado en la UCI un policía nacional tras recibir una brutal paliza en Elche
  5. La vicepresidenta de Milei demanda por amenazas a Javier Negre: "Hace noticias falsas"
  6. Feijóo se mofa del derecho a las vacaciones: "Están sobrevaloradas"
  7. Alerta sanitaria: retiran este popular complemento alimenticio de todos los supermercados
  8. Despedida de una residencia de ancianos por trato vejatorio: "Más muerta que viva"
  9. El truco para refrescar la habitación sin aire acondicionado: solo hace falta una botella
  10. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
Artículos relacionados
Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Va al restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz y pide toda la carta: su opinión impacta

Va al restaurante del ex empleado de Dabiz Muñoz y pide toda la carta: su opinión impacta

Contenidos que te pueden interesar
Alerta por gripe aviar en Madrid: se detecta el primer brote en Alcobendas

Alerta por gripe aviar en Madrid: se detecta el primer brote en Alcobendas

Un paciente de cáncer terminal revela sus síntomas antes del diagnóstico: "Los ignoré"

Un paciente de cáncer terminal revela sus síntomas antes del diagnóstico: "Los ignoré"

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Dos jóvenes ayudan a una mujer que estaba siendo acosada en el tren Valencia-Barcelona

Dos jóvenes ayudan a una mujer que estaba siendo acosada en el tren Valencia-Barcelona

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Adiós Starbucks: cierra sus tiendas en pleno giro en su modelo de negocio

Se disparan los contagios de esquistosomiasis en España: síntomas y vías de transmisión

Se disparan los contagios de esquistosomiasis en España: síntomas y vías de transmisión

Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'

Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'