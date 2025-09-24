Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Confirmado por la Comunidad de Madrid. La Administración regional ya ha aprobado el calendario laboral de 2026. Un anuncio muy esperado por todas las personas que trabajan en la capital y ciudades de la provincia, ya que permitirá organizar descansos y escapadas.
- Barei vuelve a la música con su disco 'Trece'
- Merche presenta su gira 'Tour Abre Tu Mente Deluxe' y su tema 'Tengo fe'
- Cándido Méndez (UGT): "Dentro del Gobierno, el PSOE se está comiendo a la cola del bloque"
- Anthony Ready & Yeigo presentan su tema 'Como Becky'
- El cantante Maik Marel presenta su single debut: 'Hola'
- Martín Escolar presenta 'Píldoras culturales', un libro cargado de curiosidades
- Sofía Martín ('Suerte'): "'Benidorm Fest' me permitió crecer personalmente pero también profesionalmente"
Una de las características particulares de las festividades de 2026 en la región es que hasta siete festivos coincidirán con viernes o lunes, algo que permitirá organizar puentes de tres días sin necesidad de recurrir a un día festivo en el trabajo.
Además, tres de ellos caerán en jueves o martes, algo que igualmente permite apostar por un puente de cuatro días tan solo recurriendo a uno libre. Y, por si fuera poco, el Gobierno regional declara el Jueves y Viernes Santo fiesta, es decir, que habrá un puente de cuatro días.
Calendario laboral 2026: festivos en la Comunidad de Madrid
De este modo, el calendario laboral de la Comunidad de Madrid recoge una docena de festivos, a los que se sumarán otros dos fijados por los Ayuntamientos. En el caso de Madrid capital, habrá que esperar a conocer el futuro de las festividades de San Isidro (15 de mayo), que cae en viernes, es decir, otro puente de tres días; y de Nuestra Señora de la Almudena, celebrado el 9 de noviembre (lunes).
???? La Comunidad de Madrid aprueba el calendario laboral de 2026 con 12 festivos y dos que fijarán los ayuntamientos.— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 24, 2025
???? El Jueves y Viernes Santo serán fiesta y se mantiene el Día de la Constitución Española, que pasará al lunes 7 de diciembre.
+Info: https://t.co/FmqTN7VqV6 pic.twitter.com/id8YKSljND
Por tanto, las fiestas laborales que recoge la Comunidad de Madrid para el calendario de 2026 incluyen jornadas fácilmente programables para organizar puentes. Una oportunidad perfecta para descansar y desconectar de nuestra rutina habitual. Recopilamos los días libres en Madrid en 2026
Son fiestas que permitirán un descanso durante varios momentos del año en los que poder desconectar de la rutina, una escapada a espacios naturales de la región o, simplemente, disfrutar de una buena jornada de manta y sofá.