Confirmado por Madrid: este será el calendario laboral 2026

Muchos de los festivos permitirán organizar puentes de tres días en los que desconectar o preparar una escapada.

Calendario laboral 2026 Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

24 Septiembre 2025 17:18 (hace 4 horas)

Confirmado por la Comunidad de Madrid. La Administración regional ya ha aprobado el calendario laboral de 2026. Un anuncio muy esperado por todas las personas que trabajan en la capital y ciudades de la provincia, ya que permitirá organizar descansos y escapadas.

Una de las características particulares de las festividades de 2026 en la región es que hasta siete festivos coincidirán con viernes o lunes, algo que permitirá organizar puentes de tres días sin necesidad de recurrir a un día festivo en el trabajo.

Además, tres de ellos caerán en jueves o martes, algo que igualmente permite apostar por un puente de cuatro días tan solo recurriendo a uno libre. Y, por si fuera poco, el Gobierno regional declara el Jueves y Viernes Santo fiesta, es decir, que habrá un puente de cuatro días.

Calendario laboral 2026: festivos en la Comunidad de Madrid

De este modo, el calendario laboral de la Comunidad de Madrid recoge una docena de festivos, a los que se sumarán otros dos fijados por los Ayuntamientos. En el caso de Madrid capital, habrá que esperar a conocer el futuro de las festividades de San Isidro (15 de mayo), que cae en viernes, es decir, otro puente de tres días; y de Nuestra Señora de la Almudena, celebrado el 9 de noviembre (lunes).

Por tanto, las fiestas laborales que recoge la Comunidad de Madrid para el calendario de 2026 incluyen jornadas fácilmente programables para organizar puentes. Una oportunidad perfecta para descansar y desconectar de nuestra rutina habitual. Recopilamos los días libres en Madrid en 2026

  • 1 de enero: Año nuevo (jueves)
  • 6 de enero: Epifanía del Señor (Martes)
  • 2 de abril: Jueves Santo (jueves)
  • 3 de abril: Viernes Santo (viernes)
  • 1 de mayo: Fiesta del Trabajador (viernes)
  • 2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (sábado)
  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)
  • 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (lunes)
  • 2 de noviembre: Todos los Santos (lunes)
  • 7 de diciembre: Día de la Constitución Española (lunes)
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (martes)
  • 25 de diciembre: Natividad del señor (viernes)

    • Son fiestas que permitirán un descanso durante varios momentos del año en los que poder desconectar de la rutina, una escapada a espacios naturales de la región o, simplemente, disfrutar de una buena jornada de manta y sofá.

