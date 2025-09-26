Adiós a circular por Madrid: todos estos coches serán prohibidos desde enero de 2026

Adiós a circular por Madrid con coches contaminantes. El Ayuntamiento de la capital se prepara para endurecer las restricciones al tráfico por una cuestión medioambiental, lo que implicará la exclusión de, al menos, 8.000 vehículos de la ciudad en tan solo tres meses.

Todos los coches que quedarán vetados por el Ayuntamiento de Madrid circulan sin etiqueta medioambiental, por lo que tendrán prohibida su entrada a la ciudad desde el 1 de enero de 2026, puesto que el Consistorio extenderá la zona de Bajas Emisiones a toda la capital.

La normativa busca combatir la presencia de los vehículos más contaminantes en la capital Pexels

La prórroga extendida desde el Ayuntamiento de Madrid a los coches empadronados de gasolina matriculados antes del año 2000 y a los diésel anteriores a 2006 termina definitivamente. El último día en que permanecerá en vigor será el próximo 31 de diciembre de 2025.

Multas a conductores: la sanción por conducir con estos vehículos por Madrid desde el 1 de enero de 2026

La normativa supondrá imponer sanciones a aquellos vehículos que circulen sin etiqueta medioambiental en cualquier punto de la ciudad de Madrid. Se controlan por cámaras y se impondrán sanciones de 200 euros, por lo que los propietarios de estos vehículos están abocados a cambiar de coche cuanto antes.

Hasta la fecha, los coches sin etiqueta tan solo podían circular por Madrid si estaban empadronados (titular y vehículo) y pagaban el impuesto en la capital, disfrutando de una prórroga o moratoria de sanciones que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2025.

Pero dicha extensión se termina definitivamente. Por este motivo, desde el 1 de enero de 2026, no se permitirá la circulación de ningún vehículo que no porte etiqueta medioambiental dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que ahora se extiende a toda la ciudad, tampoco para residentes en la ciudad de Madrid.