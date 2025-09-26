Los Replicantes
Disney llega a Madrid: dónde, cuándo, cómo ir gratis y cuánto cuestan las entradas

La exposición de Disney llega a Madrid por su 100 aniversario para todos los públicos y con un montón de sorpresas.

Castillo Disney Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

26 Septiembre 2025 14:07 (hace 3 horas)

Llega a Madrid una exposición de Disney por su 100 cumpleaños para auténticos fans. La exposición se llama 'Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia', donde encontraremos piezas de las películas que todo el mundo conoce, más de 250 artículos guardados en los Archivos de Walt Disney que ahora llegan para nosotros: vestidos, decorados, esculturas, accesorios y mucho más.

Desde el zapato de cristal de la Cenicienta hasta el casco de Iron Man de Infinity War, un recorrido acto para todos los públicos. Los más pequeños podrán quedarse embobados con Frozen, mientras que los más mayores pueden disfrutar de la Bella y la Bestia.

Dibujos más antiguos de Disney
Dibujos más antiguos de Disney CC

Fechas y horarios

La exhibición empieza el 1 de octubre de 2025 y terminará el 11 de enero de 2026. Tres meses y once días con las Navidades de por medio, una fecha especial para poder ir y vivir una experiencia rodeados de familia y de, por supuesto, Disney.

Los horarios son muy flexibles: de martes a viernes de 11:00 a 21:00 horas; y los sábados, domingos y festivos desde las 10:00 horas. Los lunes será el día que tengan de descanso, exceptuando el lunes 5 que coincide con la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos. La visita está pensada para que dure entre una hora y hora y media, pero no hay límite de tiempo.

Dónde es

La exposición tendrá lugar en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, que se encuentra en el Paseo de la Castellana. Una ubicación bien comunicada para los madrileños y rodeada de bares donde poder terminar la experiencia.

Para los que viven en Madrid y para los que vienen de fuera la idea más fácil para llegar es utilizar el metro. Lo mejor sería bajarse en Plaza de Castilla correspondiente a las líneas 1, 9 y 10; aunque también se puede llegar a Chamartín con el Cercanías quedando cerca de la Castellana.

Entradas

Las entradas ya están a la venta en la web oficial de la exhibición y en plataforma autorizadas. El precio de la entrada normal es de 14,90 euros, pero hay otras opciones en función de las preferencias de cada persona. Está la entrada VIP que sería algo más cara porque incluye la entrada sin colas, un póster de regalo y un 15 % de descuento en la tienda de regalos.

Otras opciones son los packs para la familia pensado para dos adultos y mínimo dos niños, los Martes Mágicos también es una buena opción para ir porque las entradas están más baratas. Los mayores de 65 años, las personas que tengan carné joven, las familias numerosas y las personas con discapacidad tendrán un descuento adicional.

¿Cómo entrar gratis? Existe otro tipo de entrada para un público que no tienen que abonar nada para poder entrar a la exposición. Estas personas serán los niños y niñas menores de 4 años.

