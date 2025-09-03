Adiós Lidl: cierra este histórico supermercado en plena capital

Adiós Lidl. La multinacional alemana ha anunciado el cierre de una histórica tienda en España. La competencia en el sector de los supermercados es feroz, con Mercadona liderando con holgura la cuota de distribución, Carrefour en segunda posición y Lidl cerrando el podio.

Este contexto lleva a que todas las cadenas del sector del 'retail' centren todos sus esfuerzos por mejorar las ubicaciones de sus tiendas y cuidar al detalle el modelo de negocio para conectar con todos sus clientes. Un punto en el que Lidl gana, puesto que es la empresa con mayor crecimiento del sector desde 2019, según Kantar.

Por este motivo, a pesar de que la mayoría de cadenas de supermercados se encuentran ejecutando planes de expansión, también aprueban cierres puntuales de tiendas para acertar al máximo con las ubicaciones.

Cierre de Lidl: desaparece este histórico supermercado

En este contexto, la multinacional Lidl ha anunciado el cierre de un histórico supermercado en España. Se trata del supermercado Lidl ubicado en el número 178 de la calle Bac de Roda, en el barrio de Sant Martí de Barcelona.

Lidl cierra un histórico supermercado en España CC

El supermercado ya ha dejado de operar y bajado la persiana, lo que supone la desaparición de una histórica tienda de la multinacional alemana precisamente en una gran capital de nuestro país.

Los vecinos del barrio cuentan ahora como establecimiento más cercano el situado en la calle del Treball, número 238, en el mismo distrito. De este modo, la compañía reduce su presencia en la zona y focaliza toda su actividad en un único supermercado.

Todos los movimientos de Lidl siguen la línea del sector del 'retail'. La mayoría de grupos empresariales centran ahora sus esfuerzos en cerrar aquellos puntos de venta menos eficientes y destinar los recursos a lugares con mayor demanda, espacio, donde se puedan implementar formatos experienciales y en los que transmitir una imagen de venta moderna y cuidada.