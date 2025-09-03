Los Replicantes
Buscar
Usuario

Economía

Adiós Lidl: cierra este histórico supermercado en plena capital

La multinacional alemana de supermercados Lidl se encuentra en pleno reposicionamiento en el mercado.

Adiós Lidl: cierra este histórico supermercado en plena capital
Un supermercado Lidl Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Septiembre 2025 14:35 (hace 3 horas)

Adiós Lidl. La multinacional alemana ha anunciado el cierre de una histórica tienda en España. La competencia en el sector de los supermercados es feroz, con Mercadona liderando con holgura la cuota de distribución, Carrefour en segunda posición y Lidl cerrando el podio.

Vídeos Los Replicantes

Este contexto lleva a que todas las cadenas del sector del 'retail' centren todos sus esfuerzos por mejorar las ubicaciones de sus tiendas y cuidar al detalle el modelo de negocio para conectar con todos sus clientes. Un punto en el que Lidl gana, puesto que es la empresa con mayor crecimiento del sector desde 2019, según Kantar.

Por este motivo, a pesar de que la mayoría de cadenas de supermercados se encuentran ejecutando planes de expansión, también aprueban cierres puntuales de tiendas para acertar al máximo con las ubicaciones.

Cierre de Lidl: desaparece este histórico supermercado

En este contexto, la multinacional Lidl ha anunciado el cierre de un histórico supermercado en España. Se trata del supermercado Lidl ubicado en el número 178 de la calle Bac de Roda, en el barrio de Sant Martí de Barcelona.

Lidl cierra un histórico supermercado en España
Lidl cierra un histórico supermercado en España CC

El supermercado ya ha dejado de operar y bajado la persiana, lo que supone la desaparición de una histórica tienda de la multinacional alemana precisamente en una gran capital de nuestro país.

Los vecinos del barrio cuentan ahora como establecimiento más cercano el situado en la calle del Treball, número 238, en el mismo distrito. De este modo, la compañía reduce su presencia en la zona y focaliza toda su actividad en un único supermercado.

Todos los movimientos de Lidl siguen la línea del sector del 'retail'. La mayoría de grupos empresariales centran ahora sus esfuerzos en cerrar aquellos puntos de venta menos eficientes y destinar los recursos a lugares con mayor demanda, espacio, donde se puedan implementar formatos experienciales y en los que transmitir una imagen de venta moderna y cuidada.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. La representación trans que ha marcado el mundo de la interpretación en España
  7. Alerta sanitaria: EEUU avisa sobre la infección en humanos del gusano barrenador
  8. Muere un empleado del ministro ruso de Transportes tras morir su jefe destituido por Putin
  9. Quién es Andrea Russo: el hombre de 35 años succionado por un avión español en plena pista
  10. Por qué debes dejar un vaso de agua junto al fregadero si te vas de casa en verano
Contenidos que te pueden interesar
Por qué murió Matilde Muñoz en Indonesia: la brutal revelación de la policía

Por qué murió Matilde Muñoz en Indonesia: la brutal revelación de la policía

Adiós Lidl: cierra este histórico supermercado en plena capital

Adiós Lidl: cierra este histórico supermercado en plena capital

Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco

Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco

Burkina Faso aprueba una ley para castigar la homosexualidad: cinco años de cárcel

Burkina Faso aprueba una ley para castigar la homosexualidad: cinco años de cárcel

Adiós Ryanair: desaparece de todos estos aeropuertos en España

Adiós Ryanair: desaparece de todos estos aeropuertos en España

Por qué Estados Unidos ataca un barco venezolano con 11 muertos: ¿Riesgo de guerra?

Por qué Estados Unidos ataca un barco venezolano con 11 muertos: ¿Riesgo de guerra?

Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor

Denuncian a dos policías en Valencia por la muerte de un hombre ante su hijo menor

De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible

De vivir al día a ahorrar 38.000 euros: revela su método infalible