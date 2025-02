El enfado de un biólogo hacia Dabiz Muñoz por un detalle de su serie documental en Netflix

El chef Dabiz Muñoz se encuentra en el centro de una polémica tras la publicación de un vídeo por parte del divulgador, biólogo y actor Mario Alonso Santamaría, conocido en redes como Mario de Wonder. En la grabación, titulada 'Dabiz la cagó', el biólogo critica la actitud del cocinero respecto al consumo de angulas, una especie en peligro crítico de extinción. La discusión ha surgido a raíz de un fragmento de la serie documental 'Univerxo Dabiz', recientemente estrenada en Netflix.

El momento en cuestión ocurre en el primer capítulo del documental , 'Un verso suelto y roto', cuando Muñoz visita a su proveedor de pescado, Pescaderías Coruñesas, para consultar la disponibilidad de bacoreta y angulas. Su interlocutor, Javier Botana, le informa que la angula escasea y que solo dispone de 11 kilos a granel. La reacción del chef es de incredulidad, preguntándose por qué no se había previsto el problema con antelación.

"Es imposible", insiste Muñoz, convencido de que el suministro debería estar garantizado hasta agosto. En un intento por encontrar una alternativa, Botana le sugiere sustituir las angulas por chipirones de las rías gallegas. Durante la conversación, el chef compara la situación con una infidelidad: "Me siento como cuando tu novia te dice: 'Te he puesto los cuernos'."

"No, Dabiz, no es imposible"

El video de Mario de Wonder se centra en esta afirmación de Muñoz para desarrollar una crítica contundente. "No, Dabiz, no es imposible", responde el biólogo. "La angula es una especie en peligro crítico de extinción, lo que significa que cada vez habrá menos. Lo sorprendente es que, a estas alturas, todavía se pueda pescar, vender y consumir en España y gran parte de Europa."

Según explica el divulgador, la angula no es más que la fase juvenil de la anguila europea. En su opinión, es preocupante que Muñoz presente el producto como un manjar en un documental de gran alcance. "Nos estamos comiendo esta especie hasta que desaparezca", advierte.

La preocupante situación de la anguila europea

Mario de Wonder no es el único experto que ha alzado la voz sobre la crítica situación de la anguila. El antropólogo y escritor Ramón J. Soria Breña, en su libro 'España no es país para ríos' (Alianza, 2023), describe cómo esta especie ha pasado de ser abundante en los ríos españoles a encontrarse al borde de la desaparición en apenas medio siglo. Factores como la contaminación, las presas hidroeléctricas y la sobrepesca han contribuido a su declive, pero la mayor amenaza sigue siendo la captura masiva de angulas, cuyo precio en el mercado ha superado los 6.000 euros por kilo.

A pesar de que la pesca de anguila está regulada en España y es común en regiones como Valencia, Lugo, Tarragona y Extremadura, la demanda internacional ha fomentado un lucrativo tráfico ilegal de angulas. Según el Consejo Internacional para la Explotación del Mar (CIEM), la población de anguila europea está "fuera de los límites biológicos de seguridad", lo que podría llevar a su extinción en un futuro cercano.

En su video, Mario de Wonder lanza un mensaje claro: "Si ves este video, mencionad a Dabiz Diverxo para que, al menos, él, que tiene una voz muy grande dentro de la gastronomía, deje de consumir angulas o reduzca su consumo." El biólogo concluye su exposición con una mezcla de frustración y esperanza: "Quiero creer que es pura ignorancia y no que le da igual."

La crítica a Muñoz se suma a la de otros chefs que han decidido eliminar las angulas de sus menús, como Pedro Subijana (Akelarre). En redes sociales, cientos de usuarios han pedido al chef madrileño que reconsidere su postura y se sume a esta iniciativa para preservar la especie. La respuesta de Muñoz a esta polémica, de momento, sigue siendo una incógnita.