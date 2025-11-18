Los Replicantes
La vidente Benita Maestro Joao predice 'El Gordo' de la Lotería de Navidad 2025

Este es el número que será premiado en la Lotería de Navidad 2025 con el mayor importe, según ha revelado la vidente.

La vidente Benita Maestro Joao Foto: RTVE
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Noviembre 2025 13:59 (hace 12 horas)

Nos adentramos en la Navidad. El frío ya está instalado como una realidad, la mayoría de las ciudades ya han engalanado sus calles para hacer frente a las fechas más destacadas, se aproxima el Black Friday y Madrid ya se prepara para encender el alumbrado este sábado 22 de noviembre.

Uno de los eventos clásicos de estas fechas es el Sorteo de la Lotería de Navidad, que une a familias al completo dispuestas a escuchar los números premiados y a los conocidos niños de San Ildefonso.

Lograr el premio de la Lotería de Navidad 2025 no es nada sencillo, puesto que depende de contar con un gran pellizco de suerte. Sin embargo, ya contamos con algunas predicciones que podrían dar con la clave del sorteo de este año.

Qué número ganará la Lotería de Navidad 2025: predicción de vidente Benita Maestra Joao

Dada la expectación por el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, la vidente Benita Maestra Joao ha revelado en declaraciones a Los40 el número que resultará premiado durante el próximo sorteo.

Su revelación no ha dejado lugar a dudas y la vidente se ha mostrado contundente: "El número que será 'El Gordo' de la Lotería de Navidad de este año 2025 será el 53.068", ha pronosticado.

La vidente incluso ha llegado a mostrar a cámara el número que considera que tocará en la próxima edición de la Lotería de Navidad, puesto que muestra que ella misma lo ha comprado y se dispone a ser una de las próximas ganadoras del sorteo.

