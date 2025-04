La justicia admite errores en 56 números cantados en la Lotería de Navidad no premiados

Error en la Lotería de Navidad. Un juzgado de primera instancia de Madrid ha admitido fallos en el corte de la Lotería de Navidad de 2021 tras reconocer 56 errores en números cantados como premiados que después no aparecía en la lista oficial de premios publicada por Loterías y Apuestas del Estado.

La mayoría de los números se correspondían con 100 euros de premio al décimo, según ha explicado la abogada Olga Majoral Bustos en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco. Su despacho ha centralizado ahora todas las demandas sobre esta cuestión.

En el sorteo del 22 de diciembre de 2021, según el grupo de afectados, se leyeron mal hasta 56 números, una cifra que para algunos es muy alta, aunque lo cierto es que solo representa un 3,1% de los 1.794 premios de pedrea cantados por los niños.

Ante los tribunales

Inicialmente, la letrada presentó una reclamación administrativa que fue rechazada. Por este motivo, llevó ele aso ante los tribunales. A pesar de que Loterías y Apuestas del Estado indicó que no aceptaría reclamaciones por números que no estuvieran en la lista oficial, la justicia ve negligencia en el sorteo de 2021, aunque sin derecho a indemnización.

Los problemas del sorteo de Lotería de Navidad se repiten anualmente CC

La jueza reconoce que es posible el error humano, especialmente cuando son niños quienes anuncian los números, pero explica que los interventores tienen entre sus funciones encontrar este tipo de fallos y velar para que se subsanen en directo y con la publicidad necesaria.

La resolución concluye que los interventores no cumplieron del todo sus funciones en el sorteo de 2021, y no ha habido cambios en sorteos posteriores. En todo caso, el fallo no contempla indemnizaciones para aquellos que pensaron que habían sido agraciados con un premio.

El reglamento de Loterías no deja lugar a dudas. Los números premiados son aquellos que aparecen realmente en los alambres y la lista oficial, no aquellos que hayan podido ser leídos erróneamente por los niños de San Ildelfonso durante el sorteo.

La causa se inició tras el caso de una empresa de Rubí que compró 52 décimos para repartir entre empleados y clientes. Los niños de San Ildelfonso cantaron el 59395, pero no aparecía como premiado. También ocurrió con otra empresa catalana, que compró 74 décimos del 29281, también cantado pero sin aparecer en la lista.

Ahora, la sentencia no contempla ninguna indemnización para los afectados, pero sí ha sido interpretada como una llamada de atención a los interventores y a la gestión de Loterías y Apuestas del Estado para evitar que estos casos vuelvan a repetirse todos los años.