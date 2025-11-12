Los Replicantes
Sale a la luz el anuncio de la Lotería de Navidad 2025: su emotiva historia

El emblemático anuncio de la Lotería de Navidad 2025 marca el arranque de las festividades de Navidad.

Anuncio Lotería de Navidad 2025 Foto: Captura
Adrián Parrondo

12 Noviembre 2025 11:23 (hace 13 horas)

Ya conocemos el anuncio de la Lotería de Navidad 2025. Se trata de un clásico que marca el arranque de las festividades más señaladas del año, que se une al encendido del alumbrado navideño y la programación de actividades en unas fechas indicadas para reencontrarse con la familia.

Vídeos Los Replicantes

El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2025 cuenta con un tono romántico y entrañable, con el que anima a creer en los pequeños milagros y las conexiones invisibles que unen a las personas en estas fechas tan señaladas.

Una historia muy emotiva

El comercial ha sido creado por la Agencia Proximity y se sitúa en un mercado navideño, repleto de gente portando gorros de lana y artículos festivos. Una mujer descubre entre el bullicio un quinto premio encuadernado en un libro, un décimo premiado que despierta su curiosidad. Su pareja, sin embargo, casi no le presta atención, mientras ella decide investigar el motivo por el que ese billete permaneció guardado durante tanto tiempo.

Cuando finalmente descubre su historia, desvela que se trata de un quinto premio de 1995. En ese momento, llama a sus padres por información, ya que todos se preguntan por qué se guardó un billete premiado sin cobrar. "Es como tener un mensaje en una botella, pero sin el mensaje", comenta. Al día siguiente, habla con el hombre que le vendió el libro y luego da con los antiguos dueños.

El décimo, en realidad, pertenecía a su padre, que nunca lo cobró. Al girarlo puede leer el mensaje que explica el verdadero valor del billete. "Felicidades, papá. Vas a ser abuelo". La historia culmina con una frase determinante: "A vosotros os tocó un quinto premio; a la abuela y a mí, el Gordo".

