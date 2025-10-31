Una concejala del PP en Málaga insulta a los votantes del PSOE: "Ratas"

En el Ayuntamiento de Málaga la palabra protagonista ha sido 'ratas' y es que este ha sido el calificativo que les ha puesto a los votantes del PSOE Penélope Gómez, miembro del Partido Popular. El insulto viene movido por las exigencias de los socialistas para que los del PP tomen medidas porque la ciudad se encuentra plagada de estos animales.

Palabras de Penélope Gómez y de Daniel Pérez

"A los señores del PSOE decirles que no han contado bien. Hay un dato objetivo, y es que si hubiera tantas ratas ustedes ganarían las elecciones", esta ha sido la declaración que ha hecho la concejala. Después de estas palabras, la miembro del PP ha pedido disculpas; puede que se haya dado cuenta de lo que acababa de decir o quizás alguien le había llamado la atención.

El problema es que la ciudad se encuentra en una situación crítica, como muchos afirman, con respecto al número de ratas. Daniel Pérez, portavoz del PSOE en la ciudad, ha denominado a la plaga como una "grave situación de insalubridad".

También afirma Pérez que "la realidad es que Málaga se ha llenado de ratas. No es un caso aislado o que afecte a un solo barrio, sino de un problema generalizado que afecta a toda la ciudad. Los vecinos están hartos de ver cómo campan a sus anchas en parques, calles y colegios".

Antes estas palabras, el Ayuntamiento ha explicado que "la empresa adjudicataria dejó de prestar servicio por problemas administrativos y no se reaccionó a tiempo. Las ratas se han reproducido sin control".

Pérez ha querido añadir que no hay trabajadores para que traten estos problemas con las ratas y que "la gestión del PP en el control de plagas es insuficiente", añadiendo que "la salubridad de Málaga está en juego".