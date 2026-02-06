Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en pleno restaurante. Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha muerto en Wlliamsport (Pensilvania) tras sumergir su cabeza en una freidora. Todavía no se han aclarado las circunstancias del suceso, aunque se baraja una muerte por suicidio.

El trabajador, según relata el diario británico The Sun, se quitó toda la ropa antes de llevar a cabo lo que tanto el restaurante como un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania calificaron como "intento de suicidio".

Dada la gravedad de lo ocurrido, el cocinero tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital con graves quemaduras. Sin embargo, no pudo superar su situación y murió varias horas después por las heridas.

Los servicios de emergencias hicieron todo lo posible por salvar la vida del fallecido Envato Elements

Además de su fallecimiento, otra empleada del local tuvo que ser tratada por quemaduras. Esta mujer y otros trabajadores del establecimiento sufrieron daños al intentar que el fallecido no se hiciese más daño. Los agentes han evitado dar más detalles por resto a la víctima y su entorno.

Una llamada de emergencia

Los agentes realizaron su intervención en el restaurante poco después de las 16:00 horas de la tarde, cuando recibieron la llamada de alarma. Una persona aseguraba que "había mucha gente gritando porque un hombre se cayó de cabeza en la freidora".

Los efectivos de emergencias se desplazaron con gran rapidez al lugar de los hechos. El hombre fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica y el restaurante cerró durante varios días.