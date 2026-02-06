Los Replicantes
Buscar

Noticias

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

El personal que presenció la escena realizó una angustiosa llamada a los servicios de emergencia reclamando atención inmediata.

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora
Freidora tradicional Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 18:27 (hace 1 hora)

Tragedia en pleno restaurante. Un cocinero de la cadena de restaurantes estadounidense Olive Garden ha muerto en Wlliamsport (Pensilvania) tras sumergir su cabeza en una freidora. Todavía no se han aclarado las circunstancias del suceso, aunque se baraja una muerte por suicidio.

Vídeos Los Replicantes

El trabajador, según relata el diario británico The Sun, se quitó toda la ropa antes de llevar a cabo lo que tanto el restaurante como un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania calificaron como "intento de suicidio".

Dada la gravedad de lo ocurrido, el cocinero tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital con graves quemaduras. Sin embargo, no pudo superar su situación y murió varias horas después por las heridas.

Los servicios de emergencias hicieron todo lo posible por salvar la vida del fallecido
Los servicios de emergencias hicieron todo lo posible por salvar la vida del fallecido Envato Elements

Además de su fallecimiento, otra empleada del local tuvo que ser tratada por quemaduras. Esta mujer y otros trabajadores del establecimiento sufrieron daños al intentar que el fallecido no se hiciese más daño. Los agentes han evitado dar más detalles por resto a la víctima y su entorno.

Una llamada de emergencia

Los agentes realizaron su intervención en el restaurante poco después de las 16:00 horas de la tarde, cuando recibieron la llamada de alarma. Una persona aseguraba que "había mucha gente gritando porque un hombre se cayó de cabeza en la freidora".

Los efectivos de emergencias se desplazaron con gran rapidez al lugar de los hechos. El hombre fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica y el restaurante cerró durante varios días.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Alerta alimentaria: retiran más de 80.000 unidades de este producto de McDonald's

Alerta alimentaria: retiran más de 80.000 unidades de este producto de McDonald's

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Omar Montes lanza su primer restaurante en Madrid: carta y precios

Omar Montes lanza su primer restaurante en Madrid: carta y precios

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Contenidos que te pueden interesar
Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema