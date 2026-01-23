Adiós VIPS: cierra un histórico restaurante en Madrid

Adiós VIPS. La mítica cadena de restauración se hizo un hueco en el corazón de todos con su particular modelo de establecimientos. Inicialmente era una combinación de sala para merendar o comer junto a una tienda en la que se podía comprar el periódico o regalos. Dichas tiendas se eliminaron posteriormente y ahora la cadena da un giro para adaptarse a los nuevos tiempos.

En este proceso de cambio, VIPS se prepara para cerrar su icónico restaurante situado en la esquina de la calle Velázquez con Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca de Madrid.

La cadena de restaurantes VIPS cierra uno de sus locales más icónicos de Madrid CC

Un establecimiento que era icónico de la firma y por el que habían pasado muchos madrileños, que han mostrado su tristeza en redes sociales ante la desaparición del establecimiento.

Qué abrirá en el restaurante VIPS cerrado en Madrid

En todo caso, este local ya tiene sustituto. La restauradora Cristina Oria se prepara para reconvertir el establecimiento en un espacio gastronómico, que supondrá una ampliación del que ya tenía en la zona.

El nuevo restaurante de Cristina Oria en Madrid ocupará ahora más de 1.100 metros cuadrados, lejos de los 200 que ostentaba hasta la fecha en el mismo edificio, el Beatriz, gestionado por la inmobiliaria Vyosa.

El cierre de VIPS no supone una crisis de la firma, sino una reorganización del negocio que además volverá a situarse en la zona. Se prevé que el restaurante se mude a Ortega y Gasset esquina con Núñez de Balboa, donde ahora se sitúa una cafetería Starbucks.

Este nuevo espacio gastronómico contará ahora con una tienda gourmet y espacios de vivencias culinarias, a modo de experiencias, un concepto de cocina premium con terrazas en Ortega y Gasset.

El nuevo restaurante VIPS se trasladará a un nuevo espacio y no desaparece de la zona. Sin embargo, algunos de sus clientes han mostrado su pesar en redes sociales, ya que habían vivido importantes acontecimientos dentro de sus instalaciones.