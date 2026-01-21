Los Replicantes
Omar Montes lanza su primer restaurante en Madrid: carta y precios

El cantante de Pan Bendito instala su primer restaurante de Madrid en un lugar muy emblemático de la capital.

El cantante Omar Montes Foto: Atresmedia
Adrián Parrondo

21 Enero 2026 18:01 (hace 7 horas)

El cantante Omar Montes ha anunciado su primer restaurante en pleno Madrid. Se trata de Orijin, el primer local de kebabs del cantante, que se ha instalado en el centro comercial Madrid Río de Usera en un proyecto especial.

El restaurante Orijin de Omar Montes apuesta por respetar la esencia tradicional del kebab que todos conocemos, aunque prioriza ingredientes de mayor calidad y una experiencia de restaurante propia.

"Es el kebab tradicional, pero con productos de calidad", ha descrito el cantante Omar Montes, que instala así un negocio de restauración en pleno Madrid, la misma ciudad en la que se crió, en el barrio de Pan Bendito de Carabanchel.

Precios y carta de Orijin: el nuevo restaurante de Omar Montes

El local destaca por su estética moderna, buscando priorizar la experiencia durante la estancia. La intención del negocio es conectar con los tradicionales amantes del kebab, pero también con aquellos que se muestran recelosos de los negocios tradicionales.

La carta destaca por contar con dos opciones destacadas. Una de ellas es el 'durum pollo canastero' con un precio de 10,40 euros y el 'durum ternera gloria bendita' por un precio de 11,50 euros.

"El de ternera es halal, es la bomba. Cuando el producto es bueno, se nota", ha defendido el cantante, que considera que este es uno de los platos más destacados de su carta.

En el caso de aquellos curiosos que optan por opciones más ligeras o 'fit', destaca que "el durum es más fitness". Pero si se opta por un homenaje, recomienda su favorito: "Si vienes a gozar un kebab... el doner mixto", sentencia.

"La receta solamente la sabía Michael Jackson y mi papá. Probar mis kebabs te va a cambiar la vida o al menos te va a quitar el hambre", ha expuesto Omar Montes, que ahora aspira a consolidar este negocio.

