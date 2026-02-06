Los Replicantes
Buscar

Política

Tirotean brutalmente al general de inteligencia ruso Vladímir Alexéyev en Moscú

Estre es el cuarto atentado que sufre un alto general ruso en el último año y pone en duda la capacidad del régimen para mantener su seguridad.

Tirotean brutalmente al general de inteligencia ruso Vladímir Alexéyev en Moscú
El general ruso Vladímir Alexéyev Foto: Russian Defence Ministry
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 11:20 (hace 8 horas)

Nuevo atentado contra un general de las fuerzas armadas rusas. Un hombre cuya identidad no ha trascendido ha tiroteado en Moscú al comandante Vladímir Alexéyev, primer subjefe de la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor ruso.

Vídeos Los Replicantes

Como consecuencia de estos hechos, se ha hospitalizado al militar, según ha revelado el Comité de Investigación, órgano que se encarga de las pesquisas, aunque no se ha ofrecido mayor detalles sobre su estado. Este atentado es el cuarto contra generales rusos en poco más de un año, tres de ellos ya asesinados.

El tiroteo se produjo en la vigesimocuarta planta de un edificio de la avenida Volokolamskoye, situada al noroeste de Moscú. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, ha explicado que el atacante disparó en varias ocasiones contra el teniente general y que después huyó de la zona.

Su papel en la rebelión Wagner

Vladímir Alexéyev fue uno de los altos cargos militares que se dirigió, en junio de 2023, a los rebeldes dirigidos por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, para reclamar que depusieran las armas en el intento de deponer al alto mando y al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

El teniente general que ahora ha sido tiroteado participó en las negociaciones con los amotinados junto al viceministro de Defensa, Yunús-Bek Yevkúrov, según informan los medios rusos.

Alexéyev fue subjefe de inteligencia desde el año 2011 y resultó galardonado con la condecoración Héroe de Rusia. Es el cuarto general ruso que sufre un atentado en los últimos 13 meses. En diciembre, fue asesinado también en Moscú Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los atacantes habían colocado un artefacto explosivo en los bajos de su vehículo.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días

Qué implica la reunión Putin-Trump: el Kremlin confirma su encuentro en los próximos días

Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Sale a la luz la verdadera causa de la muerte de Alexei Navalny: opositor a Putin en Rusia

Alerta en la Unión Europea: Putin atacará un país de la OTAN "en los próximos cuatro años"

Alerta en la Unión Europea: Putin atacará un país de la OTAN "en los próximos cuatro años"

Muere Víctor Terradellas: impulsor de las relaciones entre Putin y el independentismo

Muere Víctor Terradellas: impulsor de las relaciones entre Putin y el independentismo

Contenidos que te pueden interesar
Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Tragedia en el restaurante: muere un cocinero tras meter la cabeza en una freidora

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Por qué el Gobierno vasco concede libertad al ex jefe de ETA Txeroki entre semana

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

Alerta alimentaria: retiran esta leche en polvo para bebés del supermercado

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

De qué ha muerto Cristina Pérez Galcenco a los 21 años: hija del futbolista Nacho Pérez

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Bote récord de 'Pasapalabra': cuánto cobrará Rosa Rodríguez tras pasar por Hacienda

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Adiós a viajes con mascotas en la Unión Europea: nueva normativa desde el 22 de abril

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema

Qué es el Trop-plein: la razón por la que sale agua de los enchufes en Grazalema