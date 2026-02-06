Tirotean brutalmente al general de inteligencia ruso Vladímir Alexéyev en Moscú

Nuevo atentado contra un general de las fuerzas armadas rusas. Un hombre cuya identidad no ha trascendido ha tiroteado en Moscú al comandante Vladímir Alexéyev, primer subjefe de la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor ruso.

Como consecuencia de estos hechos, se ha hospitalizado al militar, según ha revelado el Comité de Investigación, órgano que se encarga de las pesquisas, aunque no se ha ofrecido mayor detalles sobre su estado. Este atentado es el cuarto contra generales rusos en poco más de un año, tres de ellos ya asesinados.

El tiroteo se produjo en la vigesimocuarta planta de un edificio de la avenida Volokolamskoye, situada al noroeste de Moscú. La portavoz del Comité de Investigación, Svetlana Petrenko, ha explicado que el atacante disparó en varias ocasiones contra el teniente general y que después huyó de la zona.

Su papel en la rebelión Wagner

Vladímir Alexéyev fue uno de los altos cargos militares que se dirigió, en junio de 2023, a los rebeldes dirigidos por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, para reclamar que depusieran las armas en el intento de deponer al alto mando y al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.

El teniente general que ahora ha sido tiroteado participó en las negociaciones con los amotinados junto al viceministro de Defensa, Yunús-Bek Yevkúrov, según informan los medios rusos.

Alexéyev fue subjefe de inteligencia desde el año 2011 y resultó galardonado con la condecoración Héroe de Rusia. Es el cuarto general ruso que sufre un atentado en los últimos 13 meses. En diciembre, fue asesinado también en Moscú Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Los atacantes habían colocado un artefacto explosivo en los bajos de su vehículo.