¿Tienes entre 23 y 65 años?: Descubre los requisitos de la nueva ayuda de 1.565 euros

El Gobierno ofrece una nueva ayuda para las familias que se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social.

Ayuda económica Foto: Envato elements
Andrea Torrente

25 Noviembre 2025 15:21 (hace 8 horas)

En los últimos años, la vida en España se ha encarecido, la subida de los precios en cuestiones fundamentales para la supervivencia —alimentos, viviendas, electricidad— ha hecho que muchos ciudadanos de nuestro país se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

Nueva ayuda

Cada día aparecen más casos de personas que viven en una situación precaria, por este motivo, el Estado va a abonar una prestación en forma de ayuda para los que cumplan una serie de requisitos que garanticen que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

Hay una serie de criterios para poder beneficiarse de esta ayuda, regulados por el Real Decreto-ley 20/2020 y que tendrán que ser acreditados ante la Seguridad Social. La primera condición es haber nacido entre el año 2002 y 1965, es decir, tener entre 23 y 65 años.

Para determinar que una persona sufre una vulnerabilidad se tendrá en cuenta la capacidad económica y el patrimonio, no se valorará la vivienda habitual donde resida. Además, para poder solicitar la prestación es necesario residir en España de manera legal, de forma continuada e ininterrumpida, mínimo un año antes de demandar la ayuda.

Si el demandante indica que vive solo, tendrá que haber pasado tres años mínimo antes de solicitar la ayuda en esta situación de independencia. Otro requisito necesario es que se hayan agotado las prestaciones y pensiones a las que se tengan derecho.

Persona en situación de pobreza
Persona en situación de pobreza Envato elements

La ayuda que ofrece el Gobierno es de 1.565 euros y pueden llegar a demandarla los nacidos entre 1960 y 2002. Este ingreso busca ayudar a los hogares, unidades familiares, que al tener pocos recursos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

