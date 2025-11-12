El Gobierno aprueba una ayuda de hasta 3.000 euros para obtener el carnet de conducir

El Consejo de Ministros ha determinado sacar una nueva ayuda económica para aquellas personas que vayan a sacarse los permisos de conducir de las clases C y D, que corresponden al camión y al autobús, la ayuda puede llegar hasta los 3.000 euros. Esto se ha efectuado por una propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a partir de un real decreto. Se destinará un total de 500.000 euros para la obtención de estos permisos.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, se ha pronunciado a través de su cuenta de X: "Cumplimos el compromiso de fomentar la incorporación de nuevos conductores profesionales al transporte por carretera", "Hoy aprobamos ayudas de hasta 3.000 euros para obtener los permisos de conducción de camión y autobús", añade.

¿Quiénes pueden optar a esta ayuda?

Las personas que pueden recibir esta cantidad de dinero serán las que estén cursando en segundo año el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. También podrán disfrutar de esta compensación económica las que presenten el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conducir vehículos destinados al transporte por carretera y que se encuentren matriculados en la autoescuela para sacarse el permiso C o D.

Este último grupo podrá sacarse también el permiso B de conducción, pero siempre comprometiéndose a evaluarse del permiso C o D. Las personas que reciban estas ayudas económicas tendrán costeado tanto la obtención de estos permisos para conducir como las tasas de los exámenes, además entran los gastos derivados como pueden ser los del psicotécnico.

¿Cuándo se puede solicitar?

La ayuda debe solicitarse en un plazo máximo de dos meses desde que entre en vigor el real decreto. Es relevante que tengan en cuenta las personas que quieren disfrutar de esta ayuda económica que existe otro plazo a tener en cuenta y es que deberán sacarse en un año los permisos subvencionados. El plazo podrá alargarse hasta seis meses más siempre y cuando la persona presente razones justificadas.

Las solicitudes se irán revisando por orden de llegada, es decir, cuanto antes se presente antes será atendida. Sin embargo, existe un orden de preferencia y es que las personas que dispongan del título de Técnico de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera tendrán prioridad y, después, tendrán también preferencia los que se encuentren cursando en primer año este título. Por último, los que dispongan del Certificado de Aptitud Profesional serán los terceros en el orden de preferencia.

La nueva ayuda económica tiene como objetivo principal captar nuevos conductores profesionales para el transporte por carretera, no solo de mercancías sino también de viajeros. Este programa de subvenciones forma parte del Plan Reconduce y se espera un aumento de conductores con permisos C y D.