Lava, friega, dobla la ropa: estas son algunas de las tareas que hace el robot del 2025

La tecnología nos ayuda a tener una vida más fácil, descubre las características de el nuevo robot humanoide.

Lava, friega, dobla la ropa: estas son algunas de las tareas que hace el robot del 2025
Robot humanoide y una chica con una bandeja de comida Foto: Elements Envato
Andrea Torrente

Andrea Torrente

22 Octubre 2025 11:04 (hace 10 horas)

Figure 03 es el nuevo robot humanoide considerado como uno de los mejores inventos del 2025 por la revista 'Time', mide 1,70 metros, pesa 62 kilos y se mantiene de pie durante cinco horas. Sus creadores explican que se puede hablar con él como si se tratara de una persona humana: "hablar, preguntar o delegar; Figure 03 comprende y actúa".

Características de Figure 03

El nuevo robot humanoide se ha diseñado con el objetivo de ayudar en las tareas del hogar. Figure 03 puede poner la lavadora, fregar los platos o doblar la ropa. La compañía afirma que "nuestro objetivo es ofrecer un robot verdaderamente versátil, capaz de realizar tareas similares a las humanas y aprender directamente de las personas".

El robot tiene unas limitaciones y es que no puede realizar las tareas solo, necesita que alguien, por ejemplo, seleccione el programa de lavado para que así sepa lo que tiene que hacer. La característica más revolucionaria es que es capaz de aprender y razonar como si de un verdadero humano se tratara. "Se ha embarcado en una campaña masiva de recopilación de datos para entrenar la red neuronal de los robots y ayudar así a que complementen mejor más tipos de tareas", apuntan.

El campo de visión es una novedad en el mundo de los robots, con una mejoría del 60 % y unas cámaras implantadas en las palmas de las manos para que Figure 03 pueda coger los objetos con una mayor precisión y buscar en un cajón o abrir una puerta de manera más rápida.

Otra de las innovaciones es la punta de los dedos de las manos, ahora el robot humanoide cuenta con una espuma al borde de los dedos que hace que tenga mayor delicadeza a la hora de agarrar ciertos objetos que puedan ser delicados. También, gracias a este factor, puede "detectar fuerzas de tan solo tres gramos de presión, es decir, tiene la suficiente sensibilidad como para notar el peso de un clip en el dedo".

Sus diseñadores quieren lanzarlo al mercado lo antes posible. Figure 03 contará con una fábrica exclusiva para fabricar más modelos, se espera poder hacer 12.000 robots el primer año, hasta llegar progresivamente a los 100.000 anuales.

