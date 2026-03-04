El supermercado de Países Bajos que se expande por España: 200 nuevos empleos

Los supermercados se encuentran en pleno reposicionamiento para abarcar un nuevo contexto marcado por la inflación descontrolada de los precios y las dificultades de la población para llegar a final de mes.

Esta circunstancia se traduce, en realidad, en dos modelos diferenciados. Por un lado, la proliferación de cadenas 'premium', con precios superiores a la media, surtido de primeras marcas y un formato más cuidado e incluso basado en las experiencias de compra. Entre otras, están Supermercados El Corte Inglés, Supermercados Sánchez Romero o Supermercados Plaza.

Los supermercados afrontan un aumento de la competencia por la inflación Envato Elements

Por otro lado, también proliferan las marcas dedicadas a priorizar la marca blanca y los descuentos en sus productos, un claro movimiento para bajar el ticket final. Entre ellos, destacan marcas como Aldi, Lidl o Supeco. Pero también establecimientos 'antiinflación', que priorizan stocks y fechas próximas de caducidad, como Primaprix o Sqrups!.

El supermercado de Países Bajos que se expande por España: su último movimiento

Algunas cadenas que también están en crecimiento son aquellas conocidas por surtidos de grandes dimensiones. Una de ellas es Makro, que ha inaugurado una nueva plataforma logística en Galdácano (Vizcaya), dentro de su estrategia de expansión en la península.

La compañía ha invertido nueve millones de euros en este proyecto, que ha implicado la creación de 200 empleos, de los cuales una veintena son directos y otros 180 indirectos.

Esta nueva instalación permite al grupo empresarial reforzar su presencia en la zona norte del país, ya que dará servicio al País Vasco, Asturias, Cantabria y Navarra, con la vista puesta en una futura expansión hacia Zaragoza o Valladolid.

El nuevo complejo cuenta con 13.000 metros cuadrados de superficie, 18 muelles de carga y capacidad para preparar hasta 2.000 pedidos diarios y gestionar 40.000 unidades de producto. En sus instalaciones dispone de 7.500 huecos de stock para surtido de alimentación seca, productos refrigerados y congelados, así como frutas y verduras.

Desde que se ha puesto en marcha esta plataforma, la empresa ha incrementado en el 2% las ventas a proveedores locales y actualmente trabaja con una red de 33.500 hosteleros en la zona norte.

Además, la empresa ha optimizado su cadena de suministro, con el 93% en País Vasco, Asturias, Cantabria y Navarra preparados y entregados desde la nueva instalación. En las entregas de última milla, cuenta con 33 camiones e incorporará otro vehículo eléctrico en abril que se sumará a los otros cinco con los que ya opera la firma.