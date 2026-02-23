Política

El Servicio Secreto mata a un hombre armado que irrumpió en la residencia de Donald Trump

El hombre tenía 21 años e irrumpió en la propiedad del presidente armado con una escopeta y un bidón de gasolina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

23 Febrero 2026 13:06 (hace 18 horas)

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha abatido a un hombre armado que irrumpió de manera "ilegal" durante la madrugada en el perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

El individuo falleció al momento, según han comunicado las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El mandatario republicano no estuvo presente en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que se encontraba en Washington.

Según ha relatado el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre las 01:30, hora local.

Cuando comenzaron la investigación, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw. El hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Se había denunciado su desaparición

Las autoridades no han aclarado si la escopeta que portaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación se mantiene abierta, bajo el control del FBI. El hombre, identificado como Tucker Martin, tenía 21 años y era originario de Carolina del Norte. Su familia había denunciado su desaparición hace unos días, según han informado los medios locales.

Esta es la segunda ocasión en la que una persona armada entra en las propiedades de Donald Trump en Florida. En 2024, en plena campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Donald Trump cuando estaba en su club de golf en West Palm Beach.

