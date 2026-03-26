Alerta alimentaria: retiran estos pescados del supermercado por anisakis

La presencia de anisakis vuelve a situarse en el foco de la actualidad tras una nueva alerta alimentaria que afecta a uno de los pescados más consumidos en España. Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada de varios lotes de caballa fresca distribuidos en supermercados ante el riesgo potencial de contener este parásito, reactivando la preocupación entre los consumidores.

Aunque se trata de un problema conocido y controlado dentro de la cadena alimentaria, este tipo de avisos pone de relieve la importancia de extremar las precauciones tanto en la compra como en la preparación del pescado.

Retirada de caballa por riesgo de anisakis

Según la información difundida por los sistemas de control alimentario, la alerta afecta a distintos lotes de caballa fresca que podrían presentar anisakis. Como medida preventiva, se ha procedido a su retirada inmediata de los puntos de venta.

La presencia de anisakis supone un riesgo en el consumo de pescados Envato Elements

Este pescado azul es habitual en la dieta mediterránea por su valor nutricional y su precio asequible, lo que incrementa el impacto de la alerta. No obstante, las autoridades insisten en que los controles funcionan correctamente y que la retirada responde a los protocolos de seguridad establecidos.

Qué es el anisakis y por qué supone un riesgo

El anisakis es un parásito que puede encontrarse en pescados y cefalópodos. Cuando se ingiere en condiciones inadecuadas, puede provocar anisakiasis, una infección que cursa con síntomas digestivos como dolor abdominal intenso, náuseas o vómitos.

En algunos casos, también puede desencadenar reacciones alérgicas, que van desde urticaria hasta cuadros más graves. El riesgo aumenta especialmente cuando el pescado se consume crudo, poco cocinado o en preparaciones como escabeches o marinados.

Cómo evitar el anisakis: medidas clave

Las autoridades sanitarias recuerdan que el riesgo de infección se puede reducir prácticamente a cero si se siguen unas pautas básicas en el hogar:

Congelar el pescado a -20 ºC durante al menos 24 horas, o a -35 ºC durante un mínimo de 15 horas.

Cocinarlo a temperaturas superiores a 60 ºC durante al menos un minuto en toda la pieza.

Evitar el consumo de pescado crudo sin haber sido previamente congelado.

Comprar siempre en establecimientos autorizados y revisar las alertas alimentarias vigentes.

Estas recomendaciones son especialmente importantes en especies como la caballa, el boquerón o la merluza, donde la presencia del parásito puede ser más frecuente.

Un riesgo controlado, pero presente

Pese a la alarma que generan este tipo de notificaciones, los expertos subrayan que el sistema de seguridad alimentaria en España es sólido y permite detectar y retirar productos potencialmente afectados antes de que lleguen al consumidor.

La alerta actual no implica dejar de consumir pescado, un alimento clave en una dieta equilibrada, sino reforzar las buenas prácticas en su manipulación y preparación.

En definitiva, el anisakis sigue siendo un riesgo conocido, pero fácilmente evitable si se siguen las recomendaciones sanitarias. La vigilancia de las autoridades y la responsabilidad del consumidor son, en conjunto, la mejor garantía para disfrutar del pescado con total seguridad.