Los Replicantes
Buscar

Política

Sale a la luz el plan de Donald Trump para atacar Irán: podría desembocar en una guerra

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que el Ejército estaría listo para atacar a Irán, aunque Trump no ha tomado la decisión final.

Sale a la luz el plan de Donald Trump para atacar Irán: podría desembocar en una guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Ali Jamenei Foto: The White House | Khamenei (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

19 Febrero 2026 14:36 (hace 1 hora)

Varios medios estadounidenses sitúan a la administración de Donald Trump ante un posible salto militar con Irán: sostienen que la Casa Blanca ya conoce que las Fuerzas Armadas tendrían capacidad de ejecutar ataques si el presidente da luz verde, pero que la decisión aún no estaría tomada.

Vídeos Los Replicantes

De acuerdo con CBS News, altos responsables de seguridad han comunicado que el Ejército estaría "listo" tan pronto como este sábado, aunque el calendario para cualquier acción podría extenderse más allá del fin de semana. Esa información insiste en que, por ahora, no existe autorización definitiva.

El escenario se produce mientras continúan los contactos diplomáticos en Ginebra y, públicamente, la Casa Blanca mantiene que la preferencia es un acuerdo, aunque reconoce distancia en la negociación. En paralelo, Serguéi Lavrov ha pedido evitar una escalada y ha advertido sobre las consecuencias de un nuevo ataque.

La advertencia a Reino Unido por Diego García y el acuerdo de Chagos

Diego García es un atolón del archipiélago de Chagos. La isla alberga una base militar estadounidense.
Diego García es un atolón del archipiélago de Chagos. La isla alberga una base militar estadounidense. CC

En paralelo a las informaciones sobre el posible ataque a Irán, Donald Trump cargó contra Keir Starmer por el acuerdo para transferir la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, manteniendo una cesión a largo plazo del uso militar del atolón de Diego García.

Trump lo calificó de "gran error" y advirtió que esa base podría resultar clave si se agrava la crisis con Therán, vinculando su crítica a la posibilidad de una acción militar.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

Contenidos que te pueden interesar
La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

La OCU alerta del "efecto rebote" en los nuevos fármacos para adelgazar

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Adiós MediaMarkt: cierra una histórica tienda en España

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Condenado un menor por tentativa de agresión sexual en un viaje escolar

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

China advierte a las empresas: introducir IA no basta para justificar un despido

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Dimite el DAO de la Policía Nacional tras una querella por agresión sexual

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"

Vinicius denuncia lo sucedido en Da Luz: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes"