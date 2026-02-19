Sale a la luz el plan de Donald Trump para atacar Irán: podría desembocar en una guerra

Varios medios estadounidenses sitúan a la administración de Donald Trump ante un posible salto militar con Irán: sostienen que la Casa Blanca ya conoce que las Fuerzas Armadas tendrían capacidad de ejecutar ataques si el presidente da luz verde, pero que la decisión aún no estaría tomada.

De acuerdo con CBS News, altos responsables de seguridad han comunicado que el Ejército estaría "listo" tan pronto como este sábado, aunque el calendario para cualquier acción podría extenderse más allá del fin de semana. Esa información insiste en que, por ahora, no existe autorización definitiva.

El escenario se produce mientras continúan los contactos diplomáticos en Ginebra y, públicamente, la Casa Blanca mantiene que la preferencia es un acuerdo, aunque reconoce distancia en la negociación. En paralelo, Serguéi Lavrov ha pedido evitar una escalada y ha advertido sobre las consecuencias de un nuevo ataque.

La advertencia a Reino Unido por Diego García y el acuerdo de Chagos

Diego García es un atolón del archipiélago de Chagos. La isla alberga una base militar estadounidense. CC

En paralelo a las informaciones sobre el posible ataque a Irán, Donald Trump cargó contra Keir Starmer por el acuerdo para transferir la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, manteniendo una cesión a largo plazo del uso militar del atolón de Diego García.

Trump lo calificó de "gran error" y advirtió que esa base podría resultar clave si se agrava la crisis con Therán, vinculando su crítica a la posibilidad de una acción militar.