La AEMET pronostica el tiempo para la primera parte de la Semana Santa

Para muchos, la Semana Santa es un oasis en mitad del año: unos días para viajar, desconectar y recargar energía antes del verano.

Sin embargo, quienes organizan una escapada en estas fechas saben que toca mirar de cerca el tiempo, ya que este periodo suele acompañarse de frío, viento y lluvia en buena parte de España.

La AEMET publicó este miércoles su predicción especial para Semana Santa. En ella se recoge el pronóstico entre el 26 de marzo y el 1 de abril, con una previsión, en principio, favorable en buena parte del territorio nacional.

Del jueves 26 al sábado 28 de marzo

En este primer tramo, la estabilidad dominará en buena parte de España, con cielos poco nubosos en la mayor parte del país. La excepción estará en el extremo norte peninsular y en Baleares, donde se esperan más nubes y algunas precipitaciones, con mayor probabilidad a partir del viernes 27.

Las temperaturas tenderán a bajar desde el jueves, mientras que el viento soplará con fuerza en zonas del nordeste, Baleares, Galicia y el entorno del Estrecho. En Canarias, las lluvias persistirán el jueves, aunque sin grandes cambios térmicos.

Del domingo 29 de marzo al miércoles 1 de abril

Para la segunda parte del periodo, la AEMET mantiene una previsión de tiempo generalmente estable, con predominio de cielos poco nubosos en buena parte del territorio.

Aun así, Baleares podría registrar un aumento de la inestabilidad, con precipitaciones que incluso podrían ser localmente fuertes al inicio de esos días. Ese mismo escenario también podría rozar algunas zonas del este y del sur peninsular, aunque por ahora sigue habiendo incertidumbre.

Salvo el domingo 29, las temperaturas tenderán a recuperarse en los días siguientes, mientras que el viento del norte volverá a dejar rachas muy fuertes en amplias áreas del nordeste, Baleares y zonas montañosas del centro.

En Canarias, seguirán los vientos constantes, con intervalos fuertes, un ligero ascenso térmico y algunas lluvias débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.