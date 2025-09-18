Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Cuando intentamos ajustar los gastos para lograr ahorro al final de mes, una de las principales cuestiones en las que rápidamente recortamos el presupuesto se sitúa en el ocio, en materias como salir a comer fuera, disfrutar de un bar o salidas a discotecas.

Sin embargo, algunas personas no optan por ahorrar o, por el contrario, ni siquiera lo necesitan. Esto es lo que muestra la espectacular factura que emitió el conocido restaurante Annabel Restaurant, situado en el turístico Paseo del Mar de Palmanova, en Calvià (Mallorca), a una mesa este verano.

En su cuenta de Instagram, el establecimiento compartió un inmenso ticket, correspondiente a la mastodóntica factura de unos comensales, planteando un particular reto a sus seguidores: "¿De quién es esta factura? Etiquétalos abajo, por favor, nos gustaría hablar".

Una cuenta de más de 60.000 euros: la espectacular factura de un restaurante de Mallorca

El precio de la comida fue totalmente prohibitivo: nada menos que 63.237'90 euros. Casi lo que supone un piso o, en algunas zonas, al menos la entrada a una vivienda... gastada en tan solo una comida para disfrutar de una velada en Mallorca.

La cuenta incluye multitud de peticiones, con el concepto 'varios pescados' como protagonista porque supuso un coste de 45.000 euros, el grueso del montante de toda la factura de una de las cenas, posiblemente, más caras del país.

En la cuenta, prácticamente infinita, hay conceptos muy poco asequibles para la mayoría de personas, como un gasto de 350 euros en caviar, una botella de Don Perignon que roza los 500 euros y varias botellas que superan los 100 y 200 euros por unidad.

Es evidente que en la comanda no se cortaron nada a la hora de pedir y el ticket ahora ha abierto un fuerte debate en redes sociales. El establecimiento, Annabel Restaurant de Palmanova, en Calvià (Mallorca) es conocido porque está enfocado en clientes de alto poder adquisitivo, con servicio de aparcacoches para sus clientes y eventos de ocio. El establecimiento reconoció que la mesa estuvo compuesta por 18 comensales y podría haber tenido como protagonista a un conocido deportista estadounidense.