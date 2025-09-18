Los Replicantes
Buscar
Usuario

Vida

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Un conocido restaurante de Mallorca genera un fuerte revuelo en redes sociales al difundir el abultado ticket de una mesa.

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta
Restaurante Annabel Mallorca, donde se produjo la sorprendente cuenta Foto: Pexels | Instagram @annabelmallorca (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Septiembre 2025 17:19 (hace 7 horas)

Cuando intentamos ajustar los gastos para lograr ahorro al final de mes, una de las principales cuestiones en las que rápidamente recortamos el presupuesto se sitúa en el ocio, en materias como salir a comer fuera, disfrutar de un bar o salidas a discotecas.

Vídeos Los Replicantes

Sin embargo, algunas personas no optan por ahorrar o, por el contrario, ni siquiera lo necesitan. Esto es lo que muestra la espectacular factura que emitió el conocido restaurante Annabel Restaurant, situado en el turístico Paseo del Mar de Palmanova, en Calvià (Mallorca), a una mesa este verano.

En su cuenta de Instagram, el establecimiento compartió un inmenso ticket, correspondiente a la mastodóntica factura de unos comensales, planteando un particular reto a sus seguidores: "¿De quién es esta factura? Etiquétalos abajo, por favor, nos gustaría hablar".

Una cuenta de más de 60.000 euros: la espectacular factura de un restaurante de Mallorca

El precio de la comida fue totalmente prohibitivo: nada menos que 63.237'90 euros. Casi lo que supone un piso o, en algunas zonas, al menos la entrada a una vivienda... gastada en tan solo una comida para disfrutar de una velada en Mallorca.

La cuenta incluye multitud de peticiones, con el concepto 'varios pescados' como protagonista porque supuso un coste de 45.000 euros, el grueso del montante de toda la factura de una de las cenas, posiblemente, más caras del país.

En la cuenta, prácticamente infinita, hay conceptos muy poco asequibles para la mayoría de personas, como un gasto de 350 euros en caviar, una botella de Don Perignon que roza los 500 euros y varias botellas que superan los 100 y 200 euros por unidad.

Es evidente que en la comanda no se cortaron nada a la hora de pedir y el ticket ahora ha abierto un fuerte debate en redes sociales. El establecimiento, Annabel Restaurant de Palmanova, en Calvià (Mallorca) es conocido porque está enfocado en clientes de alto poder adquisitivo, con servicio de aparcacoches para sus clientes y eventos de ocio. El establecimiento reconoció que la mesa estuvo compuesta por 18 comensales y podría haber tenido como protagonista a un conocido deportista estadounidense.

Lo más compartido

  1. 10 series policíacas que no te puedes perder: un viaje repleto de misterio y crimen
  2. Los momentos estelares de 'El juego de tu vida'
  3. ¿Qué fue de los protagonistas de 'Los vigilantes de la playa'?
  4. Qué fue de Hugo Sierra, padre del hijo de Adara y de la niña de Ivana Icardi
  5. Baladas, pop rock y sintetizadores: Las 10 mejores canciones de Aitana
  6. Confirmado por la OCU: este es el mejor gazpacho del verano 2025
  7. El truco para ser feliz después de los 60 años, según un estudio
  8. Sánchez impulsa alianzas con gobiernos progresistas de Latinoamérica ante la ola ultra
  9. De qué ha muerto el piloto Pau Alsina a los 17 años: promesa del motociclismo
  10. Sale a la luz la relación oculta de Michu y Ortega Cano: "Lo peor que hizo fue conocerle"
Artículos relacionados
Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: comía con Mazón en plena DANA

Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: comía con Mazón en plena DANA

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

Cuál es el restaurante favorito del chef Martín Berasategui: menú del día a 14 euros

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España

Come en el restaurante 'low cost' de Dabiz Muñoz: su opinión sorprende a todos

Come en el restaurante 'low cost' de Dabiz Muñoz: su opinión sorprende a todos

Contenidos que te pueden interesar
Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Más de medio centenar de eurodiputados exigen a la UER expulsar a Israel de Eurovisión 2026

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

Se gasta más de 60.000 euros en este restaurante de Mallorca: así fue la brutal cuenta

AEMET alerta: llega un 'chorro polar' a España y estos son los lugares más afectados

AEMET alerta: llega un 'chorro polar' a España y estos son los lugares más afectados

Cuánto cuestan ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid: todos los precios

Cuánto cuestan ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid: todos los precios

15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

15 empresas que apoyan el genocidio de Israel en Gaza: denuncia de Amnistía Internacional

¿Qué cáncer tenía Martina García Anguita? Así es el tumor que padecía la edil de Podemos

¿Qué cáncer tenía Martina García Anguita? Así es el tumor que padecía la edil de Podemos

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

Macron y su esposa presentarán pruebas ante la especulación de que ella sea su hermano

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza

Adiós Ben & Jerry's: su fundador dimite para denunciar el conflicto en Gaza