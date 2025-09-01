Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: comía con Mazón en plena DANA

Vuelve a los medios la periodista Maribel Vilaplana. La periodista con la que comió el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el restaurante El Ventorro en plena DANA, con alerta meteorológica declarada en la AEMET, en una catástrofe que dejó más de 200 muertos.

Durante aquel encuentro, que primero Carlos Mazón negó y después atribuyó a una reunión con empresarios que también negaron, el presidente le ofreció dirigir la televisión pública autonómica À Punt.

La cena entre ambos se extendió hasta la tarde, en una jornada en la que Carlos Mazón llegó tarde a la reunión del Cecopi, organismo de emergencias encargado de gestionar las alertas, mientras que los avisos no llegaron a los teléfonos de los ciudadanos hasta pasadas las 20:00 horas.

La nueva vida de Maribel Vilaplana: reaparece en televisión

Ahora, Maribel Vilaplana ha reaparecido en televisión y evidencia su trabajo, lejos de dirigir la televisión autonómica. Ha ocurrido en una emisión en DAZN como portavoz Consejera de Comunicación y Relaciones Institucionales y Portavoz del Levante UD) del Levante, cargo que ostenta desde agosto de 2023.

Por fin vemos y escuchamos a Maribel Vilaplana 10 meses después de la comida del Ventorro y no ha sido en una comisión de investigación o en un medio informando que pasó con Mazón el día de la DANA, ha sido en un campo de fútbol hablando del Levante.



Como portavoz del Levante, Maribel Vilpalana se pronunció antes del partido ante el Elche sobre la posible salida de Carlos Álvarez del club. "Estamos hablando de un jugador muy deseado que es un emblema del equipo, lo que hace que sea una decisión compleja", expresaba.