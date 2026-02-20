Salen a la luz brutales imágenes del ex príncipe Andrés: en la red pederasta de Epstein

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor supone el culmen de las polémicas por la relación del ex príncipe con el pederasta Jeffrey Epstein. Un escándalo que estalló cuando Virginia Giuffre interpuso una querella en 2015 en un tribunal de Florida (Estados Unidos) por haber mantenido relaciones con ella cuando era menor de edad.

Los hechos denunciados se remontan a 1999, cuando el ex príncipe conoció a Epstein a través de su novia, Ghislaine Maxwell, aunque su secretario remonta en realidad la relación a principios de los 90.

Durante el juicio a Maxwell, también colaboradora del magnate y condenada por trata sexual, se explicó que Andrés estuvo en el avión privado de Epstein con una menor de 14 años a mediados de 1990.

Andrew Mountbatten-Windsor fue fotografiado junto a Virginia Giuffre y Ghislaine Maxwell .

Virginia Giuffre afirmó haber mantenido relaciones sexuales el 10 de marzo de 2001, cuando tenía 17 años, en Londres y Nueva York. Además, habría participado con él en una orgía en la isla privada de Epstein.

Por entonces, Andrés negó que fuera la persona que aparecía en una fotografía de aquella época. El 6 de diciembre de 2010, el todavía príncipe fue fotografiado junto a Epstein recién salido de prisión tras una condena por delitos sexuales y grabado en su apartamento de Manhattan, algo que causó un gran revuelo en Reino Unido.

Fotografías del archivo de Epstein en las que aparece el ex príncipe Andrés .

Virginia Giuffre, empleando el pseudónimo de Virginia Roberts, presentó en enero de 2015 una declaración jurada ante un tribunal de Florida en la que aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad, entre 1999 y 2002. Aquellas acusaciones fueron calificadas de "categóricamente falsas" desde el Palacio de Buckingham.

Más escándalos

La polémica continuó en 2019, cuando el diario Daily Mail publicó unas imágenes de 2010 en las que el príncipe aparecía en la mansión de Nueva York de Epstein despidiéndose de una joven que abandonaba la vivienda. Esto coincidió con el encarcelamiento del magnate y el posterior presunto suicidio en la celda en la que estaba esperando su juicio.

Intercambios de correos entre Andrés y Jeffre Epstein en los que califica al ex príncipe como El Duque .

El entonces príncipe Andrés concedió una entrevista en BBC el 16 de noviembre de 2019 que no hizo más que complicar las cosas. Intentó justificar su relación con Epstein y negó haber conocido a Giuffre, algo que causó gran indignación social y, cuatro días después, anunció su retirada de la vida pública.

El 31 de enero de 2026, tres meses después de haber sido desposeído de sus títulos reales, se publicó una nueva fotografía en la que Andrés aparece sobre el abdomen de una chica que está tumbada inconsciente en el suelo.

Las fotos del ex príncipe Andrés que causaron gran indignación pública .

Solo diez días después de esta revelación, salió a la luz que la policía estaba analizando unas denuncias en las que se acusaba al ex príncipe Andrés de haber compartido con Epstein diversos informes secretos desde su cargo de enviado comercial del Reino Unido, que ostentó entre 2001 y 2011. Por este motivo ha sido ahora detenido.