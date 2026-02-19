Los Replicantes
Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés se ha visto envuelto en la polémica del pederasta Jeffrey Epstein y se investigan sus vínculos con el pederasta.

Detenido el príncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein
El príncipe Andrés Foto: Cordonpress
Adrián Parrondo



19 Febrero 2026 11:13 (hace 4 horas)

La policía británica ha detenido Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos de Inglaterra, según informa la cadena BBC. El expríncipe está siendo investigado en el marco de la trama del pederasta multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

El entonces príncipe Andrés pasó información al millonario pederasta, cuando era enviado para comercio del Gobierno, un cargo que desempeñó entre 2001 y 2011. Los vínculos entre ambos eran evidentes, especialmente tras la publicación de fotografías muy comprometedoras con mujeres en el marco de la trama del pederasta.

La polémica ha crecido ante las constantes revelaciones y Andrés Mountbatten-Windsor terminó siendo despojado de todos los títulos para intentar desvincular a la monarquía de este caso. Sin embargo, la policía no ha practicado su detención hasta ahora.

"Nadie está por encima de la ley"

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor se ha producido por sospecha de "mala conducta en un cargo público". Se produce después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, haya afirmado este jueves 19 de febrero que "nadie está por encima de la ley".

Starmer se refería de este modo al caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, aunque no quiso pronunciarse abiertamente entonces sobre si el ahora ex príncipe detenido debería presentarse voluntariamente ante la policía.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor se produce ahora en pleno epicentro de los escándalos por sus vínculos pasados con Epstein y después de que se hayan visto la luz unos correos en los que, supuestamente, compartió con el pederasta documentación sensible del Gobierno británico.

