Se topa con un Taco Bell abandonado en 1995 y las redes estallan: "Cápsula de tiempo"

Encontrarse repentinamente con un lugar totalmente inexplorado, quizá abandonado o encapsulado en el tiempo puede ser totalmente fantástico. Muchas personas se dedican a investigar los espacios más recónditos para explorar qué esconden y buscando oportunidades de descubrir cosas nuevas.

Eso es lo que le ha sucedido a un joven de Luisiana (Estados Unidos), que se ha topado con un restaurante de la cadena de comida rápida Taco Bell abandonado y cerrado a cal y canto desde 1995 en Estados Unidos. Toda una reliquia que ha sorprendido al comprobar su interior.

El joven ha rechazado desvelar la ubicación exacta de este restaurante de comida rápida abandonado para evitar que la gente no acuda en masa hasta este lugar, destruyendo la autenticidad que respira el local. Pero sorprende cómo transporta a otras épocas en pleno 2025.

"Una cápsula del tiempo"

El joven bautiza a este restaurante como "una cápsula en el tiempo" y no se equivoca. En realidad, visualizar cómo es el edificio y el local transporta a la década de 1990, un estilo muy Miami Vice que era característico de los locales de Taco Bell en la época. Cabe recordar que la firma no se implementó en España hasta 2008.

Taco Bell ha cambiado por completo la estética de sus locales CC

"Un suscriptor me dio la ubicación. Llevo ocho años explorando lugares y me adentré en esto porque siempre me apasionó ver la belleza en la decadencia", reconocía el joven que visitó este local, del que muestra varias imágenes, incluyendo un cartel que anuncia un cierre por la Covid-19, por lo que pudo retomar parcialmente su actividad pese a mantener una estética ya pasada.

"No tengo ni idea de por qué sigue ahí y estoy seguro de que hay otros como este, pero es difícil de encontrar y su disponibilidad es limitada", explica en su vídeo. Realmente, es complicado encontrar lugares tan bien conservados en estado de abandono y con esa capacidad de transportar a otros tiempos.