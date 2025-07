Se gasta 60 euros en el restaurante de Karlos Arguiñano: su valoración incendia las redes

El chef Karlos Arguiñano se ha alzado como uno de los nombres imprescindibles en la gastronomía española. Sus constantes intervenciones en televisión y contar con su propio programa le han facilitado una amplia ventana mediática, a través de la que ha logrado conectar con todos los españoles.

El cocinero, natural de Beasáin (Guizpúzcoa) se ha mostrado orgulloso de sus orígenes vascos. En esta comunidad autónoma abrió su restaurante en Zarautz en 1979, ubicado en la antigua Villa Aiala frente al mar Cantábrico. Este edificio, de carácter señorial del siglo XX, empezó a funcionar en 1990 como hotel.

El establecimiento ha comenzado a ser dirigido por la segunda generación familiar, en la que además se ha incorporado una pastelería, así como un bar-terraza que supone un punto de encuentro perfecto para disfrutar de pinchos con vistas al mar.

Contundente sentencia: una influencer se pronuncia sobre el restaurante de Karlos Arguiñano

En este contexto, la conocida influencer de TikTok, Sherezade, no ha dudado en pronunciarse sobre el establecimiento, que ha visitado para probar su extensa carta de pinchos en la terraza-bar del establecimiento. Después, publicó sus comentarios en su cuenta de TikTok @bysherezade, dando su criterio sobre cada plato.

"Esto es todo lo que se come en el bar de Karlos Arguiñano en Zarautz", ha explicado la joven, que se ha gastado casi 60 euros en el local porque "me he pedido toda la carta de pinchos", aunque explica que "el bar es un nuevo concepto que complementa al restaurante y al hotel".

La cata comienza con una gilda, un plato de anchoas de proximidad y una croqueta que define como "cremosa" y "bien de tamaño". Posteriormente, prueba la "tortilla de Karlos Arguiñano", de la que considera que "de momento viene un poquito fría, pero pinta súper bien".

Después le toca el turno a las patatas bravas con picante casero, un pincho de chistorra y otro bautizado como Chiqui, que está elaborado con morcilla y pimiento rojo. "Muy bueno este pincho llamado Toldoxo, que lleva merluza y arena de Zarautz", continúa la influencer.

Finalmente, la comida termina con tres pinchos de carne. Se trata de una "suculenta" carrillera, que reconoce que le "encanta", así como un bacalao frito con piperrada que le causa buena sensación y, por último un pincho de chuleta para zanjar.

Las tapas tienen precios diferenciados, desde los 2,90 euros de la gilda o la tortilla de patatas hasta alcanzar 7,30 euros en el caso de las patatas bravas o incluso 9,30 para el plato de anchoas. En total se gasta 53,60 euros, a falta de incluir las bebidas.

En su vídeo, la influencer también destaca que la experiencia gastronómica en el establecimiento de Karlos Arguiñano no termina ahí, puesto que también tiene una pastelería donde se adquieren "productos artesanales, como panes, bollería y chocolate de su hijo Joseba", para culminar una experiencia gastronómica.