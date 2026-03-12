Vida

Sale a la luz cuándo llegará el AVE España-Portugal: fechas y destinos

Los grandes países de la Península Ibérica estarán conectados por alta velocidad, aunque Galicia será el eje prioritario.

Trenes de alta velocidad España-Portugal
12 Marzo 2026 18:10 (hace 10 horas)

Sale a la luz el futuro AVE que conectará España y Portugal. La alta velocidad se ha alzado como un medio de transporte cada vez más empleado por los viajeros, que ofrece gran fiabilidad y rapidez, con precios reducidos.

España cuenta con una de las líneas más extensas de alta velocidad a nivel global, aunque uno de los puntos débiles es la falta de conexión con el país vecino, Portugal, completando así el territorio correspondiente a la Península Ibérica.

Pero ya se conocen nuevos detalles sobre las líneas de alta velocidad que unirán ambos países, con una sonada particularidad: Galicia será un territorio prioritario frente a Madrid para esta interconexión.

Nueva línea AVE España-Portugal: qué se sabe hasta ahora

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha explicado que el nuevo corredor Vigo-Oporto permitirá pasar de 2 horas y 20 minutos a tan solo 50 minutos de trayecto. Además, Vigo-Lisboa se cubrirá en aproximadamente 140 minutos.

Montenegro se ha mostrado optimista con los plazos para esta nueva conexión de alta velocidad, ya que confía en que la línea Lisboa-Oporto-Vigo esté finalizada en 2033, cumpliendo los plazos acordados con España y Europa para el proyecto Madrid-Lisboa.

Las autoridades del país vecino defienden que es más importante la conexión entre sus ciudades y el norte de España que un enlace directo a Madrid. Será prioritario que Portugal cumpla los plazos, pero también que España construya una salida de alta velocidad entre Vigo y Tui.

Europa ha invertido en el corredor atlántico alrededor de 250 millones de euros, mientras que para el proyecto Madrid-Lisboa ya se han destinado más de 750 millones de euros procedentes de los fondos europeos. El plan de alta velocidad entre Lisboa, Oporto y Vigo acumulaba 11.000 millones de euros de inversión hasta 2023.

A la espera de la conexión Madrid-Lisboa

La conexión entre capitales, en todo caso, deberá esperar. La línea Madrid-Lisboa se ha programado para 2034 en alta velocidad, un objetivo marcado por España, Portugal y la Comisión Europea para que ambas ciudades puedan estar unidas en tan solo tres horas.

El primer paso será tener lista en 2030 una línea ferroviaria con trenes convencionales para viajar entre ambas capitales sin transbordos. La UE quiere así impulsar el tren frente al avión, ya que genera menos emisiones contaminantes.

La línea Madrid-Lisboa se había previsto inicialmente para 2030 por el Mundial de fútbol organizado por España y Portugal. Sin embargo, los plazos iniciales resultaron imposibles de cumplir por la gran complejidad de las obras.

