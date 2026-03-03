Sale a la luz la causa de la erupción de Donald Trump: la brutal revelación de su médico

Saltan todas las alarmas ante la nueva revelación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario presentó este lunes, 2 de febrero, una erupción oscura y con aparentes costras en el lado derecho del cuello.

#LoÚltimo 🔴📸 Captan erupción en el cuello de Donald Trump; médico asegura que es un "tratamiento preventivo" 🇺🇸



Durante la reciente entrega de la Medalla de Honor, el mandatario estadounidense fue captado con un enrojecimiento visible en el lado derecho del cuello. Su médico... pic.twitter.com/DJlB19EfUh — xevt - xhvt (@xevtfm) March 2, 2026

Las imágenes activaron todo tipo de especulaciones sobre el estado de salud real del presidente, que se está viendo ahora mismo involucrado en una grave crisis internacional ante la escalada bélica tras los ataques a Irán, coordinados con Israel.

El mandatario, que a sus 79 años es el presidente más anciano en la historia de Estados Unidos, ya había aparecido en público previamente con moretones en las manos, algo que ya había suscitado todo tipo de comentarios.

Por qué Donald Trump tiene una erupción en el cuello: la explicación de su médico

Ante los rumores que han circulado sobre el estado de salud real de Donald Trump, el médico personal del presidente, Sean Barbarella, ha atribuido este sarpullido a un tratamiento preventivo.

Barbarella ha declarado ante los medios que Donald Trump está "usando una crema muy común" en el cuello durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo" y que espera que esas rojeces sean visibles durante "unas semanas".

Donald Trump había participado este lunes 2 de febrero por la mañana en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor, cuando repentinamente las cámaras captaron el sarpullido que se evidenciaba sobre el cuello de su camisa, entre el cuero cabelludo y la parte trasera de su oreja.

El mandatario reveló a The Wall Street Journal en enero que tomaba grandes dosis de aspirina a diario por una superstición, que comenzó desde hace años, y atribuyó ese consumo a la aparición de hematomas en sus manos, que en ocasiones se maquilla.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya tuvo que responder sobre esta cuestión en 2025, alegando que los hematomas del presidente se debían a que pasa el día trabajando y dando apretones de manos.

En este caso, su médico personal, citado en una entrevista con Wall Street Journal, alegó que Donald Trump goza de una buena salud en general, aunque aclaró que tiene una "insuficiencia venosa superficial crónica" que inflama la parte baja de sus piernas.