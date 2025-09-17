Sale a la luz la brutal fortuna de Robert Redford: la herencia tras su muerte

El actor y director de cine, Robert Redford, ha muerto a los 89 años en su residencia de Utah. Su muerte supone le punto y final a una de las trayectorias más exitosas e influyentes en Hollywood, así como el final de un era que ha protagonizado el último medio siglo.

El éxito de Robert Redford delante y detrás de las cámaras le permitió lograr un fuerte reconocimiento a nivel internacional. Pero también se plasmó en una suculenta fortuna que ahora, tras su repentino fallecimiento, ha aflorado a los medios.

La herencia de Robert Redford: este es el patrimonio del actor y director tras su muerte

Junto con su meteórica carrera artística, el actor y director Robert Redford dejó un patrimonio estimado de más de 200 millones de dólares. Una auténtica fortuna que amasó gracias a una combinación de éxitos en taquilla, reconocimiento de la crítica y un papel preponderante en el desarrollo del cine independiente.

Robert Redford tuvo entre sus grandes aciertos su apuesta por Sundance

Durante años, el intérprete pudo protagonizar importantes clásicos de la industria, como 'El golpe', 'Todos los hombres del presidente', 'Memorias de África' o 'El candidato'. Además, su salto a la dirección le llevó a ganar un premio Oscar con 'Ordinary People'.

Además, Robert Redford tuvo un gran olfato empresarial. Con la creación del Festival de Cine de Sundance, Robert Redford impulsó nuevas voces y narrativas que estaban lejos de la gran industria, algo que dio pie a un nuevo modelo cultural con financiación, inversiones e ingresos destacables. El proyecto fue totalmente asociado a su nombre y logró aumentar drásticamente su patrimonio al ser un referente del sector.

Todos estos hechos explican una ingente fortuna. Robert Redford se caracterizó por una personalidad polifacética que le permitió desempeñar una carrera como actor, director, productor y empresario. Su patrimonio ahora se calcula en más de 200 millones de dólares y supone el colofón a una vida profesional cargada de éxitos.