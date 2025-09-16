Muere el actor y director Robert Redford a los 89 años

El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto a los 89 años, según ha informado The New York Times a través de un comunicado de su agencia de representación. Su muerte se ha producido mientras dormía, aunque no se ha especificado todavía el motivo.

Robert Redford era una de las caras más reconocibles del cine de Hollywood durante décadas. Su presencia en la pantalla incluía títulos destacados como 'El golpe' o 'Todos los hombres del presidente'. Además, su papel en 'Memorias de África' junto a Meryl Streep ha sido icónico durante décadas.

Una estrella de Hollywood

Robert Redford era considerado uno de los grandes galanes de la gran pantalla. Su primera aparición ante las cámaras, al menos acreditada, se produjo en 1960, cuando interpretó un pequeño papel en la serie de televisión 'Maverick' y arrancó de este modo una trayectoria repleta de éxitos, con tan solo 24 años.

Su salto al cine no se consagró hasta su primer papel en una película, 'El que mató por placer', de Denis Sanders (1962), aunque el verdadero estrellato vino unos años después, en 1967, cuando protagonizó junto a Jane Fonda la película 'Descalzos por el parque'. Dos años después se consagró con Paul Newman en 'Dos hombres y un destino'.

Desde entonces, el ascenso de Robert Redford en el cine fue totalmente meteórico. Llegaron por entonces películas de gran éxito como 'El candidato', 'Las aventuras de Jeremiah' Johnson', 'El golpe', 'Todos los hombres del presidente' o 'Memorias de África'.

Con la película 'El golpe' recibió la primera de sus cuatro nominaciones al Premio Oscar, aunque no lo ganó hasta 1981 en la categoría de Mejor director por la película 'Gente corriente', considerada como su verdadera ópera prima como cineasta.

En su trayectoria como director, que arrancó con verdadera pasión en la década de 1980, se encuentran títulos como 'El dilema', que le valió nominaciones como Mejor director y Mejor película, o 'El hombre que susurraba a los caballos', entre otras. En 2002 recibió su segundo Oscar en honor a toda su carrera.

Con el paso del tiempo, sus apariciones en la pantalla se fueron espaciando y en 2018 anunció que se retiraba como actor. En todo caso, vivió una retirada por todo lo alto, con la película más taquillera, 'Vengadores: Endgame', hasta que 'Avatar' recuperó el trono.

Posteriormente, continuó con algunos trabajos esporádicos, como prestar su voz para algunos proyectos y continuar su faceta como productor, trabajando detrás de la cámara. Aunque en marzo de 2025 se le volvió a ver con una pequeña aparición en la serie 'Dark Winds', de la que es productor.