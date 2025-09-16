Muere Robert Redford: las 10 mejores películas en su carrera

El mundo del cine está de luto. Robert Redford, el carismático actor, director y activista ambiental que definió generaciones con su sonrisa imborrable y su talento inigualable, ha fallecido este 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su amada casa de Sundance, Utah, rodeado de sus seres queridos.

Su fallecimiento ha dejado un vacío inmenso, pero también un legado eterno en la gran pantalla. Desde sus inicios en los años 60 hasta sus roles maduros en blockbusters modernos, Redford no solo actuó: inspiró, cuestionó y entretuvo a millones.

Con búsquedas sobre "muerte de Robert Redford", "de qué ha muerto Robert Redford y "mejores películas de Robert Redford" disparándose en Google en estos momentos, es el tributo perfecto recordarle a través de sus 10 películas más icónicas. Esta selección, basada en críticas de Rotten Tomatoes, IMDb y listas especializadas, prioriza sus actuaciones memorables que capturan su esencia: el héroe americano, el rebelde charmoso y el visionario comprometido.

Si estás buscando consuelo en su filmografía o simplemente quieres honrar su memoria, aquí va nuestra lista, del 10 al 1, con sinopsis breves y por qué siguen vigentes en 2025. Podrás consultar las mejores películas de Robert Redford para no perder su legado.

10 'Descalzos por el Parque' ('Barefoot in the Park', 1967)

El debut romántico de Redford junto a Jane Fonda. Interpreta a un joven abogado conservador que se enamora de una espíritu libre en un ático neoyorquino caótico. Es pura química y frescura, un recordatorio de su encanto juvenil que lanzó su carrera estelar. Perfecta para fans del romance ligero con toques de comedia.

9 'El Candidato' ('The Candidate', 1972)

Redford brilla como un idealista que entra en política y se enfrenta al sistema. Dirigida por Michael Ritchie, esta sátira profética sobre campañas electorales resuena más que nunca en tiempos de polarización. Ganó un Oscar al guion y muestra su habilidad para roles introspectivos.

8 'El Gran Gatsby' ('The Great Gatsby', 1974)

Como el enigmático millonario obsesionado con el pasado, Redford encarna la tragedia americana de F. Scott Fitzgerald con elegancia devastadora. Junto a Mia Farrow, esta adaptación de Jack Clayton es un festín visual de los años 20, ideal para quienes aman el drama épico.

7 'Las aventuras de Jeremiah Johson' (Jeremiah Johnson, 1972)

En las montañas Rocosas del siglo XIX, Redford es un trampero solitario luchando por la supervivencia. Esta western revisionista, dirigida por Sydney Pollack, destaca su conexión con la naturaleza –un tema recurrente en su vida y Sundance. Una joya para amantes del cine de aventuras crudas.

6 'El Natural' ('The Natural', 1984)

Redford como Roy Hobbs, el beisbolista con un destino mítico. Con Glenn Close y Robert Duvall, esta fábula deportiva dirigida por Barry Levinson mezcla magia y redención. Su bateo icónico y banda sonora de Randy Newman la convierten en un clásico feel-good.

5 'Memorias de África' ('Out of Africa', 1985)

En las sabanas kenianas, Redford corteja a Meryl Streep en esta épica romántica basada en la vida de Isak Dinesen. Dirigida por Pollack, ganó 7 Oscars y capturó su madurez como galán eterno. Un himno al amor y la libertad que trasciende fronteras.

4 'La Forma de Vivir Juntos' ('The Way We Were', 1973)

El romance imposible entre una activista judía (Barbra Streisand) y un escritor WASP (Redford) durante el macartismo. Sydney Pollack dirige esta historia de amor y política que define los 70. Su química y el tema 'The Way We Were' la hacen inolvidable para generaciones.

3 'Los Tres Días del Cóndor' ('Three Days of the Condor', 1975)

Redford como un analista de la CIA perseguido por conspiradores en su propio gobierno. Este thriller paranoico de Sydney Pollack, con Faye Dunaway, anticipó Watergate y es puro suspense. En era de vigilancia digital, su relevancia es escalofriante.

2 'Todos los Hombres del Presidente' ('All the President's Men', 1976)

Como el periodista Bob Woodward, Redford destapa el escándalo Watergate junto a Dustin Hoffman (Bernstein). Dirigida por Alan J. Pakula, ganó 4 Oscars y es el pináculo del cine periodístico. Un testimonio de su compromiso con la verdad y el periodismo.

1 'Dos Hombres y un Destino' ('Butch Cassidy and the Sundance Kid', 1969)

¡El número uno indiscutible! Redford como el pistolero Sundance, al lado de Paul Newman en esta buddy western de George Roy Hill. Llena de humor, acción y 'Raindrops Keep Fallin' on My Head', redefinió el género y su dúo legendario. Si solo ves una, que sea esta.

Robert Redford no solo actuó en estas películas; las elevó con su presencia magnética y su visión artística. Su fundación Sundance impulsó a cineastas independientes, y su activismo por el medio ambiente inspiró cambios globales. Hoy, mientras Google se inunda de tributos a "Robert Redford fallece", celebremos su vida viendo estas joyas en plataformas como Netflix o Prime Video. ¿Cuál es tu favorita? Comparte en comentarios y honra su legado. Descanse en paz, Bob. Hollywood nunca será el mismo.