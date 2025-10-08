Israel intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza: hay ocho españoles

Una nueva flotilla ponía rumbo para ayudar a Gaza hasta que este miércoles, 8 de octubre, ha sido interceptada por el ejército de Israel. La organización estaba compuesta de nueve barcos con 150 activistas, ocho de ellos son españoles.

La flotilla llamada Global Sumud ha informado a través de la red social X: "Tres barcos, Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar y Anas Al-Sharif, fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí". Esto ha ocurrido de madrugada y a 220 kilómetros de la costa de Gaza.

Momento del ataque

En el vídeo compartido en X se ve justo el momento del ataque al navío Sunbirds. Con más de 90 personas a bordo, entre los que se encontraban: médicos, activistas y periodistas; la embarcación ha sido atacada por un helicóptero con militares israelíes. Algunos barcos han sido asaltados, como vemos en el vídeo, y otros han sido interceptados, como el navío Milad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se ha pronunciado en redes sociales: "Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada". También ha querido añadir que "los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí", además aseguran que las personas detenidas "están a salvo y con buena salud".

La Coalición Flotilla de Libertad ha explicado que los barcos disponen de "ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza".

Israel no es la primera vez que bloquea estas embarcaciones humanitarias dirigidas a Gaza. La semana pasada fue bloqueada la flotilla Global Sumud con alrededor de 45 navíos, en los que se encontraban activistas y políticos, destaca la política sueca Greta Thunberg. En la actual organización retenida se encontraba la política de Más Madrid, Jimena González.