Los Replicantes
Buscar
Usuario

Política

Israel intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza: hay ocho españoles

Una nueva embarcación dirigida a ayudar a los gazatíes ha sido atacada e interceptada por el ejército israelí.

Israel intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza: hay ocho españoles
Global Sumud Flotilla Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

08 Octubre 2025 12:09 (hace 2 horas)

Una nueva flotilla ponía rumbo para ayudar a Gaza hasta que este miércoles, 8 de octubre, ha sido interceptada por el ejército de Israel. La organización estaba compuesta de nueve barcos con 150 activistas, ocho de ellos son españoles.

Vídeos Los Replicantes

La flotilla llamada Global Sumud ha informado a través de la red social X: "Tres barcos, Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar y Anas Al-Sharif, fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí". Esto ha ocurrido de madrugada y a 220 kilómetros de la costa de Gaza.

Momento del ataque

En el vídeo compartido en X se ve justo el momento del ataque al navío Sunbirds. Con más de 90 personas a bordo, entre los que se encontraban: médicos, activistas y periodistas; la embarcación ha sido atacada por un helicóptero con militares israelíes. Algunos barcos han sido asaltados, como vemos en el vídeo, y otros han sido interceptados, como el navío Milad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se ha pronunciado en redes sociales: "Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada". También ha querido añadir que "los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí", además aseguran que las personas detenidas "están a salvo y con buena salud".

La Coalición Flotilla de Libertad ha explicado que los barcos disponen de "ayuda vital valorada en más de 110.000 dólares en medicamentos, equipo respiratorio y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza".

Israel no es la primera vez que bloquea estas embarcaciones humanitarias dirigidas a Gaza. La semana pasada fue bloqueada la flotilla Global Sumud con alrededor de 45 navíos, en los que se encontraban activistas y políticos, destaca la política sueca Greta Thunberg. En la actual organización retenida se encontraba la política de Más Madrid, Jimena González.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Abogados Cristianos denuncia al alcalde de Barcelona por escarnio en el cartel de la Mercè
  3. Un bombero se queda sin palabras ante la publicación de Ayuso en sus redes sociales
  4. Estos son los mejores lugares para jubilarse en 2025, según Forbes
  5. No solo Noelia Núñez: 8 currículums que también han menguado en el PP
  6. Alerta por Chikungunya en China: despliega medidas como en el Covid-19 por contagios
  7. El secretario de Defensa de Trump comparte un vídeo en contra del voto de la mujer
  8. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  9. Muere el atleta Mattia Debertolis en una prueba de los Juegos Mundiales en China
  10. Salen a la luz los privilegios de Daniel Sancho en prisión: su vida en Surat Thani
Artículos relacionados
¿Qué sucederá a los miembros de la Flotilla de la Libertad al ser capturados por Israel?

¿Qué sucederá a los miembros de la Flotilla de la Libertad al ser capturados por Israel?

La Flotilla de la Libertad culpa a Israel de lanzar un dron a una de sus embarcaciones

La Flotilla de la Libertad culpa a Israel de lanzar un dron a una de sus embarcaciones

Por qué Estados Unidos ataca un barco venezolano con 11 muertos: ¿Riesgo de guerra?

Por qué Estados Unidos ataca un barco venezolano con 11 muertos: ¿Riesgo de guerra?

Manifestación contra el genocidio en Gaza: dónde y cuándo está convocada

Manifestación contra el genocidio en Gaza: dónde y cuándo está convocada

Contenidos que te pueden interesar
Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Bruselas expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano

Tana (MATUTE): "Para mí el secreto es ser fiel a lo que eres"

Tana (MATUTE): "Para mí el secreto es ser fiel a lo que eres"

Israel intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza: hay ocho españoles

Israel intercepta una nueva flotilla rumbo a Gaza: hay ocho españoles

Sale a la luz la causa del derrumbe del edificio de la calle Hileras en Madrid

Sale a la luz la causa del derrumbe del edificio de la calle Hileras en Madrid

Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial de Madrid

Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial de Madrid

Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Muere el influencer y estilista Adair Mendes Dutra Junior tras la cirugía 'foxy eyes'

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

Alerta alimentaria: retiran este popular paté del supermercado por metal incrustado

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo

DANA Alice: la AEMET lanza un aviso por lluvias extremas en el Mediterráneo