Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', ha aparecido filtrado al completo en redes sociales a tan solo dos días de su lanzamiento. Varios usuarios han difundido el contenido inédito del disco para que todos los usuarios puedan escucharlo, a pesar de que debía permanecer todavía inédito.

'Lux' es uno de los lanzamientos musicales más esperados del año, que ha contado con una intensa campaña promocional, pero que se ha visto aquejado por varios ataques piratas a pesar del celo con el que se ha guardado su contenido.

La discográfica encargada de la comercialización del nuevo disco de Rosalía, Columbia Records, ha manejado toda la información relacionada con este trabajo con auténtico celo, pero finalmente se ha difundido todo el disco. Su salida oficial está prevista para este viernes, 7 de noviembvre.

Algunos temas ya se conocen

A pesar de la expectación, ya se han conocido algunos temas del nuevo disco. Este martes, 4 de noviembre, se difundió 'Reliquia', segundo avance del disco, que estuvo presente en la plataforma Spotify durante unos minutos. La canción fue después retirada y Columbia Records no confirmó un error ni dio más detalles. En los créditos aparecen Rosalía y el conocido compositor estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic.

Además, el primer tema del disco, 'Berghain', fue lanzado oficialmente el lunes 27 de octubre. La canción, que Rosalía interpreta con Björk e Yves Tumor, supera los dos millones de reproducciones en Youtube y los 23 millones en Spotify.

La intérprete comenzó la promoción del nuevo álbum el pasado lunes 20 de octubre en Nueva York, en una pantalla de la emblemática plaza Times Square, que mostró por primera vez la portada de 'Lux', en la que aparece la artista ataviada con un hábito de monja en blanco.

Después, la misma imagen apareció proyectada en la plaza de Callao, donde después se dejó ver Rosalía generando gran expectación entre todos sus seguidores. Se espera que este miércoles 5 de noviembre esté en Barcelona en un evento privado para promocionar el disco.