Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

El lanzamiento de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, se ha considerado como uno de los grandes eventos musicales del año.

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento
Lux, nuevo disco de Rosalía Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Noviembre 2025 13:16 (hace 2 horas)

El nuevo disco de Rosalía, 'Lux', ha aparecido filtrado al completo en redes sociales a tan solo dos días de su lanzamiento. Varios usuarios han difundido el contenido inédito del disco para que todos los usuarios puedan escucharlo, a pesar de que debía permanecer todavía inédito.

Vídeos Los Replicantes

'Lux' es uno de los lanzamientos musicales más esperados del año, que ha contado con una intensa campaña promocional, pero que se ha visto aquejado por varios ataques piratas a pesar del celo con el que se ha guardado su contenido.

La discográfica encargada de la comercialización del nuevo disco de Rosalía, Columbia Records, ha manejado toda la información relacionada con este trabajo con auténtico celo, pero finalmente se ha difundido todo el disco. Su salida oficial está prevista para este viernes, 7 de noviembvre.

Algunos temas ya se conocen

A pesar de la expectación, ya se han conocido algunos temas del nuevo disco. Este martes, 4 de noviembre, se difundió 'Reliquia', segundo avance del disco, que estuvo presente en la plataforma Spotify durante unos minutos. La canción fue después retirada y Columbia Records no confirmó un error ni dio más detalles. En los créditos aparecen Rosalía y el conocido compositor estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic.

Además, el primer tema del disco, 'Berghain', fue lanzado oficialmente el lunes 27 de octubre. La canción, que Rosalía interpreta con Björk e Yves Tumor, supera los dos millones de reproducciones en Youtube y los 23 millones en Spotify.

La intérprete comenzó la promoción del nuevo álbum el pasado lunes 20 de octubre en Nueva York, en una pantalla de la emblemática plaza Times Square, que mostró por primera vez la portada de 'Lux', en la que aparece la artista ataviada con un hábito de monja en blanco.

Después, la misma imagen apareció proyectada en la plaza de Callao, donde después se dejó ver Rosalía generando gran expectación entre todos sus seguidores. Se espera que este miércoles 5 de noviembre esté en Barcelona en un evento privado para promocionar el disco.

Lo más compartido

  1. La vacuna que está evitando que miles de recién nacidos se queden en el hospital
  2. Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años
  3. Por qué Trump es naranja: este es el origen real de su color
  4. Una modelo de OnlyFans asesina brutalmente a un hombre con el que contactó en Facebook
  5. Cuál es el país más barato del mundo: playas paradisíacas y alquiler por 200 euros
  6. La desconcertante suma de dinero que recibió un cliente tras dejar unos 100 DVD
  7. Emotivo momento: un perro protege a un bebé de sufrir una caída
  8. Adiós Burger King: cierra este emblemático restaurante en plena capital de España
  9. Pánico en pleno encierro: un toro deja varios heridos en Navalcarnero (Madrid)
  10. María Guardiola (PP): "Condeno la violencia contra la población gazatí"
Artículos relacionados
Las 10 mejores canciones de Rosalía: la revolución del flamenco y más allá

Las 10 mejores canciones de Rosalía: la revolución del flamenco y más allá

Rosalía salta al sector inmobiliario y funda la empresa Tresmamis SL

Rosalía salta al sector inmobiliario y funda la empresa Tresmamis SL

¿Qué ha pasado con la mansión de Manresa que compraron Rosalía y Rauw Alejandro?

¿Qué ha pasado con la mansión de Manresa que compraron Rosalía y Rauw Alejandro?

Rosalía y el actor Jeremy Allen White ('The Bear'): rumores de romance

Rosalía y el actor Jeremy Allen White ('The Bear'): rumores de romance

Contenidos que te pueden interesar
Detienen a un hombre por acosar en plena calle a la presidenta de México

Detienen a un hombre por acosar en plena calle a la presidenta de México

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

Filtran en redes 'Lux', el nuevo disco de Rosalía: dos días antes de su lanzamiento

Quién es Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York contra "el fascismo de Trump"

Quién es Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York contra "el fascismo de Trump"

Podemos y PSOE vetan los toros en Getafe: su plaza será "libre de maltrato animal"

Podemos y PSOE vetan los toros en Getafe: su plaza será "libre de maltrato animal"

Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: tras dimitir Mazón por El Ventorro

Sale a la luz la nueva vida de Maribel Vilaplana: tras dimitir Mazón por El Ventorro

NAPA: "Cantar en portugués es más especial; queremos llevar nuestra verdad al escenario"

NAPA: "Cantar en portugués es más especial; queremos llevar nuestra verdad al escenario"

¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta

¿Cómo responder a un 'gracias'?: la RAE tiene la respuesta correcta

Encuentran a un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica en León

Encuentran a un hombre con los genitales amputados con una podadora eléctrica en León