Restablecido el servicio de trenes entre Madrid y Galicia tras una semana suspendido

Adif ha confirmado la seguridad del servicio y se retomarán todos los viajes y frecuencias que se habían visto afectadas.

Restablecido el servicio de trenes entre Madrid y Galicia tras una semana suspendido
Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

20 Agosto 2025 14:33 (hace 16 horas)

El servicio de trenes entre Madrid y Galicia se ha restablecido tras una semana suspendido por los incendios que asolan la península ibérica. "Adif, tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes", ha comunicado el operador público en redes sociales.

De este modo, se restablece el trayecto entre la capital y Galicia y se recuperan las frecuencias normales, con plena garantía de seguridad para todos los viajeros.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado que el servicio de tren volverá a estar en funcionamiento a las 17:00 horas de este miércoles, 20 de agosto. "Además, vamos a disponer de varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días", ha expresado.

Incendios en Galicia

La intensa ola de fuegos que afecta a España ha provocado hasta el momento la destrucción de más de 340.000 hectáreas, siendo 2025 el peor año en las últimas tres décadas en incendios forestales. A pesar de la mejora de las condiciones metereológicas, permanece la preocupación por el fuego y sus consecuencias.

Hay 21 focos activos en situación operativa, con el espacio más afectado entre las provincias de León, Zamora y Ourense. En Galicia hay nueve focos activos y han ardido más de 600.000 hectáreas solo en la provincia de Ourense, algo que ha afectado durante la última semana a la circulación ferroviaria.

