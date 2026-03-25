La ciencia lo confirma: eyacular cada día mejora el esperma y protege el ADN

Durante años se ha repetido que la abstinencia sexual mejora la calidad del esperma. Sin embargo, la ciencia acaba de dar un giro a esta creencia: eyacular con frecuencia, incluso a diario, puede ser clave para proteger el ADN de los espermatozoides y mejorar su calidad.

Así lo concluye un amplio estudio liderado por la Universidad de Oxford, que ha analizado datos de más de 50.000 hombres y múltiples especies animales. El resultado es contundente: el esperma envejece rápido y acumularlo puede ser perjudicial.

El gran problema del esperma: envejece más rápido de lo que se pensaba

Los investigadores identifican un proceso poco conocido pero crucial: la senescencia espermática. Esto significa que los espermatozoides, una vez formados, empiezan a deteriorarse rápidamente si no se expulsan.

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A diferencia de otras células del cuerpo, tienen muy poca capacidad de reparación y consumen su energía con rapidez. Esto provoca que, con el paso de los días, aumente el daño en su ADN. En la práctica, esto se traduce en peor calidad seminal y menor potencial reproductivo.

Más abstinencia, peor calidad: los datos que cambian todo

El estudio detecta una relación clara entre los días sin eyacular y el deterioro del esperma. Los periodos largos de abstinencia se asocian a:

Más daño genético en los espermatozoides

Mayor estrés oxidativo

Menor movilidad

Reducción de la viabilidad

Frente a esto, la eyaculación frecuente actúa como un mecanismo de "renovación", favoreciendo espermatozoides más recientes y funcionales.

¿Adiós a la recomendación clásica de la Organización Mundial de la Salud?

Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 2 y 7 días de abstinencia antes de un análisis de semen o tratamientos de fertilidad. Pero este nuevo trabajo pone en duda ese margen, especialmente en su límite superior.

De hecho, otras investigaciones recientes ya sugieren que eyacular en las 24-48 horas previas puede mejorar los resultados en reproducción asistida, como la fecundación in vitro.

No es solo cosa de humanos: ocurre en todo el reino animal

Uno de los puntos más llamativos del estudio es que no se limita a humanos. Los científicos analizaron también decenas de especies y encontraron el mismo patrón: el esperma almacenado pierde calidad rápidamente.

Curiosamente, las hembras de muchas especies son capaces de conservarlo mejor gracias a mecanismos biológicos que lo protegen, algo que los machos no tienen desarrollado en la misma medida.

Lo que esto significa para la fertilidad masculina

Los hallazgos abren la puerta a cambios importantes en la medicina reproductiva:

Nuevos protocolos en clínicas de fertilidad

Mejora de las tasas de éxito en tratamientos

Revisión de las recomendaciones actuales

Además, refuerzan una idea cada vez más respaldada por la evidencia: la calidad del esperma no depende solo de la edad o la salud general, sino también de la frecuencia de eyaculación.

Entonces, ¿hay que eyacular todos los días?

Los científicos no establecen una norma universal, pero sí lanzan un mensaje claro: evitar largos periodos sin eyacular puede ser beneficioso.

Más que una cifra exacta, lo importante es entender que el esperma no mejora al acumularse, sino todo lo contrario.

Un mito que se cae: acumular no siempre es mejor

Este estudio marca un cambio de paradigma. La idea de "guardar" esperma para mejorar su calidad pierde peso frente a una evidencia creciente: el cuerpo masculino funciona mejor cuando hay renovación constante.

En este contexto, la eyaculación frecuente deja de ser un tabú para convertirse en un factor relevante en la salud reproductiva.