Alerta alimentaria: retiran estos embutidos de todos los supermercados

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta alimentaria tras detectar la presencia de Salmonella en un embutido distribuido en supermercados de varias comunidades autónomas. La notificación ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), después del aviso emitido por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto afectado es la Longaniza de payés selección, de la marca Boadas 1880, un embutido que se comercializa listo para el consumo, lo que incrementa el riesgo al no requerir cocinado previo.

Lotes afectados y fechas de caducidad

Las autoridades han identificado varios lotes concretos que deben ser retirados del mercado:

Lote 329 – caducidad 30/03/2026

Lote 330 – caducidad 31/03/2026

Lote 331 – caducidad 31/03/2026

Lote 345 – caducidad 11/04/2026

Lote 346 – caducidad 11/04/2026

Lote 347 – caducidad 11/04/2026

La distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque no se descarta que el producto haya llegado a otras zonas mediante redistribución.

Recomendación clara: no consumir el producto

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) insiste en que cualquier persona que tenga este embutido en casa debe abstenerse de consumirlo.

Producto retirado del supermercado por alerta alimentaria Aesan

Además, si ya se ha ingerido y aparecen síntomas compatibles con la infección, se recomienda acudir a un centro sanitario.

Qué es la Salmonella y por qué es peligrosa

La Salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más frecuentes. Se produce al ingerir alimentos contaminados y puede afectar especialmente cuando se trata de productos cárnicos curados o listos para consumo.

El periodo de incubación suele situarse entre 6 y 72 horas tras la ingesta. Los síntomas más habituales incluyen:

Diarrea intensa

Vómitos

Fiebre

Dolor abdominal

Dolor de cabeza

Malestar general

Aunque en la mayoría de los casos la infección remite en pocos días, puede ser más grave en niños pequeños, personas mayores, embarazadas y pacientes inmunodeprimidos.

Cómo prevenir la salmonelosis en casa

Las autoridades sanitarias recuerdan una serie de medidas básicas para evitar este tipo de infecciones:

Mantener una correcta higiene en la manipulación de alimentos

Conservar los productos refrigerados respetando la cadena de frío

Evitar consumir carnes crudas o poco cocinadas

Revisar siempre etiquetas, lotes y fechas de caducidad

En caso de sospecha, también es aconsejable guardar el envase del producto, ya que puede ser útil para las investigaciones sanitarias.

Un problema recurrente en seguridad alimentaria

La presencia de Salmonella en alimentos sigue siendo una de las principales causas de alertas sanitarias en España y Europa. Este tipo de incidentes pone el foco en la importancia de los controles de calidad y la rápida actuación de organismos como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para proteger a los consumidores.

Las autoridades continúan monitorizando la situación para garantizar la retirada efectiva del producto y evitar nuevos casos.