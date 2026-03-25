Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Puede parecer un consejo extraño, pero cada vez más expertos lo respaldan: llevar un limón en el coche puede ayudarte a evitar el mareo durante los viajes.

Este sencillo truco, barato y fácil de aplicar, se ha popularizado por su capacidad para aliviar náuseas sin necesidad de medicamentos. Y lo más interesante es que tiene una explicación científica.

El mareo en el coche: por qué ocurre

El llamado mareo cinético es un problema frecuente en carretera. Aparece cuando el cerebro recibe señales contradictorias entre lo que ven los ojos y lo que detecta el oído interno, responsable del equilibrio.

Un limón dentro de un coche puede dar grandes beneficios ChatGPT

Según la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno puede provocar síntomas como:

Náuseas

Sudoración

Mareo o vértigo

Malestar general

Suele afectar más a niños, personas con migrañas o quienes viajan leyendo o utilizando el móvil. También es más habitual en trayectos con curvas o poca ventilación.

El truco del limón: por qué funciona realmente

La clave está en el olor. Tal y como explica el cirujano británico Karan Rangarajan, los aromas cítricos como el del limón activan el sistema olfativo, que está directamente conectado con el sistema límbico, la zona del cerebro que regula, entre otras cosas, las náuseas. Esto provoca varios efectos en el organismo:

Estimula la producción de saliva, reduciendo la sensación de malestar

Favorece el vaciamiento gástrico, ayudando a la digestión

Genera un estímulo sensorial que distrae al cerebro del mareo

En otras palabras, oler limón puede ayudar a "engañar" al cerebro y reducir la sensación de náusea.

Cómo usar el limón en el coche paso a paso

Aplicar este truco es muy sencillo:

Lleva un limón fresco en la guantera o en un compartimento accesible

Córtalo ligeramente o presiónalo para liberar su aroma

Huélelo cuando empieces a notar síntomas de mareo

También se puede usar ralladura de limón o aceites esenciales con aroma cítrico, aunque el fruto natural suele ser la opción más práctica.

No es magia: por qué no funciona igual en todos

Aunque muchas personas notan alivio, los expertos advierten de que no es un remedio universal.

El efecto del limón depende de factores individuales como la sensibilidad al mareo o la respuesta del sistema nervioso. Aun así, se considera una solución interesante porque:

No tiene efectos secundarios

Es accesible y económica

Puede combinarse con otras estrategias

Forma parte de las llamadas intervenciones no farmacológicas, cada vez más utilizadas para tratar molestias leves.

Otros olores que también ayudan

El limón no es el único aliado. Otros aromas utilizados tradicionalmente para combatir las náuseas son:

La menta

El jengibre

Estas opciones se enmarcan dentro de la aromaterapia, una práctica que está ganando interés científico en el tratamiento del mareo.

Consejos clave para evitar el mareo en carretera

Más allá del truco del limón, los expertos recomiendan seguir estas pautas:

Sentarse en los asientos delanteros

Fijar la vista en el horizonte

Evitar pantallas o lectura

No comer en exceso antes de viajar

Mantener una buena ventilación

Combinadas, estas medidas pueden reducir de forma significativa el riesgo de mareo en el interior del vehículo.

Un gesto simple que puede cambiar tus viajes

Llevar un limón en el coche puede parecer insignificante, pero es un ejemplo claro de cómo pequeñas soluciones pueden tener un impacto real.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales, este truco destaca por su sencillez y eficacia potencial.

Y aunque no sustituye a otros métodos, puede convertirse en ese pequeño aliado que marca la diferencia entre un viaje incómodo y uno mucho más llevadero.