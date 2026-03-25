Vida

Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

Un gesto sencillo puede reducir el mareo en carretera gracias a su efecto directo sobre el cerebro y las náuseas.

Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos
Un limón dentro de un coche Foto: ChatGPT
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

25 Marzo 2026 13:12 (hace 10 horas)

Puede parecer un consejo extraño, pero cada vez más expertos lo respaldan: llevar un limón en el coche puede ayudarte a evitar el mareo durante los viajes.

Vídeos Los Replicantes

Este sencillo truco, barato y fácil de aplicar, se ha popularizado por su capacidad para aliviar náuseas sin necesidad de medicamentos. Y lo más interesante es que tiene una explicación científica.

El mareo en el coche: por qué ocurre

El llamado mareo cinético es un problema frecuente en carretera. Aparece cuando el cerebro recibe señales contradictorias entre lo que ven los ojos y lo que detecta el oído interno, responsable del equilibrio.

Un limón dentro de un coche puede dar grandes beneficios
Un limón dentro de un coche puede dar grandes beneficios ChatGPT

Según la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno puede provocar síntomas como:

  • Náuseas
  • Sudoración
  • Mareo o vértigo
  • Malestar general

    • Suele afectar más a niños, personas con migrañas o quienes viajan leyendo o utilizando el móvil. También es más habitual en trayectos con curvas o poca ventilación.

    El truco del limón: por qué funciona realmente

    La clave está en el olor. Tal y como explica el cirujano británico Karan Rangarajan, los aromas cítricos como el del limón activan el sistema olfativo, que está directamente conectado con el sistema límbico, la zona del cerebro que regula, entre otras cosas, las náuseas. Esto provoca varios efectos en el organismo:

  • Estimula la producción de saliva, reduciendo la sensación de malestar
  • Favorece el vaciamiento gástrico, ayudando a la digestión
  • Genera un estímulo sensorial que distrae al cerebro del mareo

    • En otras palabras, oler limón puede ayudar a "engañar" al cerebro y reducir la sensación de náusea.

    Cómo usar el limón en el coche paso a paso

    Aplicar este truco es muy sencillo:

  • Lleva un limón fresco en la guantera o en un compartimento accesible
  • Córtalo ligeramente o presiónalo para liberar su aroma
  • Huélelo cuando empieces a notar síntomas de mareo

    • También se puede usar ralladura de limón o aceites esenciales con aroma cítrico, aunque el fruto natural suele ser la opción más práctica.

    No es magia: por qué no funciona igual en todos

    Aunque muchas personas notan alivio, los expertos advierten de que no es un remedio universal.

    El efecto del limón depende de factores individuales como la sensibilidad al mareo o la respuesta del sistema nervioso. Aun así, se considera una solución interesante porque:

  • No tiene efectos secundarios
  • Es accesible y económica
  • Puede combinarse con otras estrategias

    • Forma parte de las llamadas intervenciones no farmacológicas, cada vez más utilizadas para tratar molestias leves.

    Otros olores que también ayudan

    El limón no es el único aliado. Otros aromas utilizados tradicionalmente para combatir las náuseas son:

  • La menta
  • El jengibre

    • Estas opciones se enmarcan dentro de la aromaterapia, una práctica que está ganando interés científico en el tratamiento del mareo.

    Consejos clave para evitar el mareo en carretera

    Más allá del truco del limón, los expertos recomiendan seguir estas pautas:

  • Sentarse en los asientos delanteros
  • Fijar la vista en el horizonte
  • Evitar pantallas o lectura
  • No comer en exceso antes de viajar
  • Mantener una buena ventilación

    • Combinadas, estas medidas pueden reducir de forma significativa el riesgo de mareo en el interior del vehículo.

    Un gesto simple que puede cambiar tus viajes

    Llevar un limón en el coche puede parecer insignificante, pero es un ejemplo claro de cómo pequeñas soluciones pueden tener un impacto real.

    En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales, este truco destaca por su sencillez y eficacia potencial.

    Y aunque no sustituye a otros métodos, puede convertirse en ese pequeño aliado que marca la diferencia entre un viaje incómodo y uno mucho más llevadero.

    Lo más compartido

    1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
    2. Burger King deberá indemnizar al trabajador despedido por poner el 'Cara al sol'
    3. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
    4. Qué roban los ladrones en los supermercados de España: los productos más buscados
    5. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
    6. Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
    7. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
    8. Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo
    9. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
    10. Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
    Artículos relacionados
    Un chef y carnicero nos da el truco para cocinar el filete perfecto: 3-3-2-2

    Un chef y carnicero nos da el truco para cocinar el filete perfecto: 3-3-2-2

    Por qué piden poner papel aluminio en el picaporte de la puerta: los expertos opinan

    Por qué piden poner papel aluminio en el picaporte de la puerta: los expertos opinan

    El truco definitivo para tu hogar: poner cáscaras de naranja en el microondas

    El truco definitivo para tu hogar: poner cáscaras de naranja en el microondas

    Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

    Por qué piden poner papel de aluminio en la pared: recomendación de un arquitecto

    Contenidos que te pueden interesar

    Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

    Por qué hay que poner un limón en el coche: el truco infalible de los expertos

    La ciencia lo confirma: eyacular cada día mejora el esperma y protege el ADN

    La ciencia lo confirma: eyacular cada día mejora el esperma y protege el ADN

    Alerta alimentaria: retiran estos embutidos de todos los supermercados

    Alerta alimentaria: retiran estos embutidos de todos los supermercados

    El vídeo de un cubano emocionado en su primer supermercado en España se hace viral

    El vídeo de un cubano emocionado en su primer supermercado en España se hace viral

    Los 10 estadios de fútbol más grandes del mundo

    Los 10 estadios de fútbol más grandes del mundo

    10 famosos que lograron superar el cáncer

    10 famosos que lograron superar el cáncer

    Tus viejos VHS pueden valer una fortuna: algunas películas ya superan los 3.600 euros

    Tus viejos VHS pueden valer una fortuna: algunas películas ya superan los 3.600 euros

    Confirmado por la Policía Nacional: cambios en el DNI desde el 2 de abril

    Confirmado por la Policía Nacional: cambios en el DNI desde el 2 de abril