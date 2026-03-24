Confirmado por la Policía Nacional: cambios en el DNI desde el 2 de abril

La Policía Nacional ha confirmado un cambio clave que afecta a millones de ciudadanos: a partir del próximo 2 de abril, todas las administraciones públicas y empresas privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital como documento válido de identificación. La medida marca el fin del periodo de adaptación iniciado hace un año y consolida el uso del móvil como alternativa plena al documento físico.

El DNI en el móvil tendrá plena validez legal

El principal cambio es claro: desde el 2 de abril, el DNI en formato digital, accesible a través de la aplicación oficial MiDNI, tendrá la misma validez jurídica que el documento en formato físico.

Esto implica que cualquier entidad, ya sea un organismo público o un negocio privado, estará obligada a aceptar esta forma de identificación. Ya no será válido rechazarla alegando falta de adaptación tecnológica o desconocimiento de la normativa.

En la práctica, los ciudadanos podrán identificarse con su móvil en situaciones cotidianas como:

Realizar trámites en el ayuntamiento

Registrarse en hoteles

Operar en entidades bancarias

Participar en procesos electorales

El uso sigue siendo voluntario para los ciudadanos

Aunque la obligación recae sobre empresas e instituciones, el uso del DNI digital por parte de los ciudadanos no es obligatorio.

Quienes prefieran seguir utilizando el DNI físico podrán hacerlo sin ningún inconveniente. El cambio normativo se centra exclusivamente en garantizar que la versión digital sea aceptada en igualdad de condiciones.

Fin del periodo de adaptación

Durante el último año, el sistema ha estado en fase de implantación progresiva. Este periodo ha permitido a administraciones y empresas adaptar sus sistemas y protocolos.

Con la fecha del 2 de abril, ese margen desaparece: la aceptación del DNI digital deja de ser opcional y pasa a ser un requisito legal.

Cómo activar el DNI digital paso a paso

Para utilizar el DNI en el móvil es necesario completar un proceso de vinculación a través de la aplicación MiDNI. Estos son los pasos principales:

Registro online o con lector de tarjetas

Los usuarios que dispongan de lector de tarjetas pueden realizar el proceso directamente desde casa. Basta con introducir los datos del DNI, verificar la identidad y confirmar la operación mediante un SMS.

Uso de los PAD en comisarías

Otra opción es acudir a los Puestos de Actualización de Documentación (PAD), disponibles en comisarías de la Policía Nacional. Allí se introduce el DNI, los datos personales y el número de teléfono para completar la vinculación.

Trámite presencial

Si surgen problemas en las vías anteriores, siempre se puede realizar el proceso en las oficinas de expedición o renovación del DNI.

Seguridad: biometría y control de acceso

Una vez activado, el sistema permite proteger el acceso mediante contraseña, huella dactilar o reconocimiento facial.

Según la Policía Nacional, este modelo ofrece un alto nivel de seguridad. En caso de pérdida o robo del dispositivo, las medidas biométricas dificultan el acceso no autorizado y reducen el riesgo de suplantación de identidad.

Un paso más hacia la identidad digital

La obligatoriedad de aceptar el DNI digital supone un avance en la digitalización de los servicios en España y en la relación entre ciudadanos, empresas y administraciones.

Con este cambio, el teléfono móvil se consolida como una herramienta válida y legal para acreditar la identidad, reduciendo la necesidad de portar documentación física y facilitando gestiones en el día a día.