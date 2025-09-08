Los Replicantes
Quién es Yaakov Pinto: el español asesinado en un tiroteo en Jerusalén

El fallecido tenía origen en Melilla y procedía de una familia muy vinculada al ambiente religioso de la ciudad.

Yaakob Pinto, muerto en el tiroteo en Jerusalén (Israel) Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Septiembre 2025 17:56 (hace 14 horas)

Un tiroteo en Jerusalén ha dejado este lunes, 8 de septiembre, al menos seis muertos y una docena de heridos. Los hechos han ocurrido en una parada de autobús, en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad.

Entre los fallecidos se encuentra Yaakov Pinto, un joven español de 25 procedente de Melilla y residente en Israel, que había contraído matrimonio recientemente. La víctima formaba parte de la comunidad judía de Melilla y se había desplazado desde hacía unos años a Israel para estudiar en la universidad en una escuela talmúdica.

Los padres de Pinto formaban parte de una familia muy volcada con la comunidad judía de Melilla. Su viaje a Israel se materializó cuando tenía 16 años y se había casado hacía un par de meses, aunque su familia no pudo asistir por los problemas para localizar vuelos disponibles.

El asesinato de Yaakob Pinto ha causado gran conmoción en su ciudad natal, Melilla, así como en la comunidad hispana residente en Israel. Su entorno lo ha descrito como un joven alegre y muy ilusionado con la nueva etapa que afrontaba en su vida tras su matrimonio.

Mensajes de condena

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha condenado los hechos: "El odio, la barbarie, la sinrazón, culpables! Un inocente que solo quería vivir en Paz! Mis condolencias a su familia. DEP!", ha escrito en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha emitido su "condena tajante" en un comunicado oficial en el que carga contra el "atentado terrorista en Jerusalén Este" y en el que "desea manifestar su solidaridad y trasladar su más sincero pésame a los familiares de las víctimas, muy especialmente a las del ciudadano español asesinado".

La nota de prensa de Exteriores también muestra su "compromiso con la paz en Oriente Medio y la más firme condena al terrorismo". Precisamente estos hechos ocurren en un momento de máxima tensión entre Israel y España, después de que el presidente Pedro Sánchez haya anunciado un compendio de nueve medidas contra la Administración de Netanyahu, que por su parte ha vetado la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego.

El ataque continúa ahora bajo investigación por parte de la policía israelí. Todavía se desconocen los motivos reales del ataque, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu lo ha vinculado al terrorismo.

