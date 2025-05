Israel mata a la influencer Yaqeen Hammad con 11 años: publicaba sobre la vida en Gaza

La niña influencer Yaqeen Hammad ha muerto a los 11 años en un ataque israelí durante la ofensiva que el ejército del país hebreo desarrolla en la Franja de Gaza. Su fallecimiento se produjo el pasado viernes, 23 de mayo, cuando Israel bombardeó la zona de al-Baraka, en Deir al-Balah, al norte de Gaza, en fuertes combates.

Yaqeen Hamad era conocida como la influencer más joven de Gaza. En sus publicaciones en la red social TikTok era habitual que ofreciera consejos prácticos de supervivencia para la vida diaria bajo los bombardeos, así como recomendaciones sobre cocinar con métodos improvisados cuando no había gas.

Yaqeen Hammad, a child social media activist, was killed in a bombardment of the Al-Baraka area in Deir al-Balah in the Gaza Strip. pic.twitter.com/Po4UpXW1Yd