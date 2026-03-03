Guerra en Irán: riesgo real de crisis económica en España por el petróleo

La escalada militar en torno a Irán vuelve a situar la energía en el epicentro de la economía mundial. Las previsiones que apuntan a un conflicto de al menos cinco semanas han disparado la inquietud en los mercados, especialmente por el papel estratégico del Estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta.

Cualquier alteración significativa en ese corredor tendría consecuencias inmediatas sobre los precios del crudo y, por extensión, sobre economías altamente dependientes del exterior como la española.

El petróleo, punto de partida de la crisis

El cierre del Estrecho de Ormuz puede tener implicaciones directas en la economía CC

España importa prácticamente la totalidad del petróleo y del gas que consume. Un repunte abrupto del barril se trasladaría con rapidez al precio de los carburantes y, en cadena, al transporte, la electricidad y buena parte de los bienes básicos. Tras varios meses de moderación, la inflación podría volver a tensionarse por el componente energético, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y reabriendo el debate sobre la política monetaria.

Si el Banco Central Europeo percibiera un rebrote inflacionario persistente, el margen para futuras bajadas de tipos se reduciría. Eso implicaría hipotecas más caras, crédito empresarial menos accesible y un entorno financiero más exigente para familias y compañías. El recuerdo del shock energético de 2022 demuestra que la energía actúa como un multiplicador del resto de precios.

Inflación y consumo: el primer impacto visible

El encarecimiento del combustible no solo afecta a quienes repostan. Se filtra en toda la cadena productiva. Desde el transporte de mercancías hasta la producción agrícola o industrial, el aumento de costes termina repercutiendo en el consumidor final. En un contexto de salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios, el resultado suele ser una contracción del consumo.

Para una economía como la española, donde la demanda interna tiene un peso determinante en el PIB, un frenazo del gasto de los hogares puede traducirse en menor actividad y en una desaceleración del crecimiento. La confianza del consumidor, además, es especialmente sensible a escenarios de guerra prolongada e incertidumbre internacional.

Empresas bajo presión y riesgo para el empleo

Las Bolsas ya se han resentido por la guerra en Irán Envato Elements

Las empresas intensivas en energía serían las primeras en notar el impacto. Sectores como el transporte, la industria alimentaria, la agricultura o determinadas ramas manufactureras verían estrecharse sus márgenes. El turismo, aunque menos dependiente del petróleo de forma directa, podría verse afectado si el encarecimiento de los vuelos reduce la movilidad internacional.

El mercado laboral suele reaccionar con cierto retraso a estos shocks, pero no es inmune. Si la actividad se modera y las expectativas empeoran, la creación de empleo podría desacelerarse en los próximos meses. No se trata necesariamente de un aumento abrupto del paro, pero sí de un cambio de tendencia que podría frenar la mejora registrada en los últimos trimestres.

¿Puede España entrar en recesión?

El riesgo de recesión dependerá de la duración real del conflicto y del grado de interrupción del suministro energético. Cinco semanas de tensión elevada podrían generar volatilidad y restar algunas décimas al crecimiento anual. Sin embargo, un bloqueo efectivo y prolongado del Estrecho de Ormuz tendría consecuencias mucho más profundas, elevando el precio del crudo de forma sostenida y afectando al conjunto de la economía europea.

Si las principales potencias de la zona euro entraran en una fase de estancamiento, el impacto sobre las exportaciones españolas sería inevitable. En ese escenario, el crecimiento podría aproximarse a tasas cercanas a cero, aumentando el riesgo de recesión técnica si coinciden dos trimestres consecutivos de caída del PIB.

Deuda pública y margen de reacción del Estado

Otro factor clave es el margen fiscal. España mantiene un nivel elevado de deuda pública, lo que limita la capacidad de desplegar grandes paquetes de estímulo si la situación se deteriora. En contextos de conflicto prolongado, los inversores tienden a buscar activos refugio, lo que puede tensionar la prima de riesgo de los países más endeudados.

Un aumento de los costes de financiación encarecería el servicio de la deuda y reduciría el espacio presupuestario para ayudas directas o rebajas fiscales que amortigüen el golpe energético. La respuesta, por tanto, dependerá también de la coordinación europea y de la estabilidad de los mercados financieros.

Un escenario abierto y altamente dependiente del petróleo

Conviene evitar alarmismos automáticos. España ha diversificado en mayor medida sus fuentes de gas en los últimos años y cuenta con infraestructuras que aportan cierta flexibilidad. Además, la experiencia reciente ha fortalecido los mecanismos de coordinación energética en Europa.

Sin embargo, la economía española sigue siendo vulnerable a un encarecimiento sostenido del petróleo. Si la guerra en torno a Irán se prolonga y afecta de manera directa al tránsito por el Estrecho de Ormuz, el impacto podría ir más allá de un repunte puntual de la inflación y convertirse en un freno significativo para el crecimiento y el empleo.

En un mundo interconectado, una crisis geopolítica regional puede transformarse rápidamente en un shock económico global. España no sería una excepción. El alcance real del impacto dependerá de la duración del conflicto, de la estabilidad de las rutas energéticas y de la capacidad de respuesta coordinada de Europa ante un nuevo desafío internacional.