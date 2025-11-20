Quién es 'La Paqui', mujer de Santos Cerdán: no paraba de gastar en El Corte Inglés

Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado un último informe sobre la trama de las mordidas urdida de Santos Cerdán, el que fue secretario de Organización del PSOE. Esta investigación no solo ha destapado que su empresa recibía comisiones pactadas con Acciona —empresa española de gestión de infraestructuras y energías renovables—, sino que por unos 'trapicheos' de la obra pública también su entorno más personal se beneficiaba de estas adjudicaciones.

El informe muestra como su familia se benefició de Servinabal, una empresa de la que poseía el 45 %, que dio empleo a su mujer, su hermano y su cuñado. Cerdán también les pagó un alquiler de un piso en Madrid y a su esposa le facilitó una tarjeta de crédito de la que hizo tanta demanda que los empresarios se llegaron a preocupar.

Gastos desmedidos de 'La Paqui'

Se ha conocido esta faceta de la mujer de Cerdán porque existe una conversación de WhatsApp entre Antxon Alonso, propietario de Servinabar, y su mujer en la que se escriben preocupados por la situación.

Durante la conversación, Alonso afirma: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés", a lo que su esposa responde: "Y encima no son nada discretos. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también".

Podemos ver a un matrimonio preocupado que pretende frenar el uso de la tarjeta de la empresa por parte de los familiares del exsecretario. Mensajes después se podía leer que la mujer escribe: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro", a lo que le responde Alonso: "Hemos quedado en pararlo".

Hablaron, sí, para blanquear el cobro de comisiones de un diputado del PSOE por adjudicar obra pública.

Las tarjetas de crédito de empresa no están para pagar las compras de la Paqui, ni las vacaciones, ni el piso.

'La Paqui'

'La Paqui' es la esposa de Santos Cerdán y se llama Francisca Muñoz. Una mujer que siempre había sido una desconocida, ahora se la puede ver visitando a su marido en la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra por orden del juez para que no pudiera destruir pruebas durante la investigación. Aunque, el 11 de noviembre fue puesto en libertad.

En esta visita, pidió a los medios de comunicación "respeto" y no ha dado ninguna declaración más, poco más se sabe de Francisca Muñoz. Solo que es de Sevilla y que está vinculada al PSOE. En 2016, estuvo en el puesto número diez de la lista de socialistas al Ayuntamiento de Noáin, en Pamplona. No ha vuelto a hacer ningún acto de presencia en política.

Pero hay algo más, 'La Paqui' no solo se ha visto envuelta por gastar de forma compulsiva, sino que entre marzo y julio de 2018 estuvo contratada por Noran —cooperativa constituida entre Alonso y Koldo— de la que recibió un total de 9.500 euros.

Su puesto era de "socio trabajador" por lo que debería haber adjuntado 2.400 euros, no solo no lo hizo sino que estuvo cobrando 1.900 euros mensuales en ese periodo. Ademas, la Guardia Civil ha encontrado un documento escrito a mano por Alonso en el que pone: "Francisca Muñoz. Trazabilidad. Que hacía? Trabajo?".